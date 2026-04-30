INM habilita Centro de Control de Menores en Aeropuerto Toncontín

Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Migración inauguró hoy de manera oficial el Centro de Control de Menores en las instalaciones del Aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Esta nueva unidad estratégica entra en funcionamiento con el propósito de agilizar la salida del país de ciudadanos menores de 21 años y brindar mayor seguridad jurídica a las familias hondureñas.

A partir de este día, los padres o tutores legales disponen de un espacio especializado para realizar la validación anticipada de documentos, permitiendo que el proceso de control migratorio, el día del viaje, sea significativamente más rápido y libre de contratiempos.

El @MigracionHND inauguró hoy el centro de atención a menores en el aeropuerto Toncontin en Tegucigalpa pic.twitter.com/0HcDWVBVVA — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 30, 2026

La atención será de lunes a domingo, en un horario de 6:00 dela mañana a 6:00 de la tarde, indicó el INM.

Validación con antelación: La clave del nuevo servicio

La operatividad de este centro permite a los usuarios presentarse con un mínimo de siete (7) días de anticipación a su fecha de viaje. Durante esta visita previa, el personal del INM realizará una revisión exhaustiva de la documentación legal exigida.

«Hoy entregamos una herramienta que transforma la experiencia de viaje. El beneficio directo es la tranquilidad; si existe algún error en las autorizaciones o documentos, los padres tendrán el margen necesario para corregirlo sin el riesgo de perder sus vuelos o transporte», destacó el Director del INM, Carlos Cordero, durante el acto de apertura.

Requisitos exigidos para la validación:

Para hacer uso de este servicio a partir de hoy, los interesados deben presentar:

• Pasaporte vigente: Mínimo 3 meses de vigencia (6 meses para destinos como EE. UU.).

• Visa: Del país de destino, si aplica.

• Partida de Nacimiento: Documento original.

• Autorización de salida: Debidamente autenticada o apostillada en caso de que el menor no viaje con ambos padres.

• Carné de vacunación: Para destinos que mantienen vigentes sus exigencias sanitarias. (RO)