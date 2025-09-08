INM considera que no habrá deportaciones masivas de tepesianos y confía en audiencia de noviembre

Tegucigalpa– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz Reyes, afirmó este lunes que los hondureños beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos no deberían enfrentar deportaciones masivas, pese a la cancelación oficial del programa este 08 de septiembre.

Paz destacó que los tepesianos han demostrado durante más de dos décadas una vida disciplinada y con aportes significativos a la economía estadounidense. “Son personas que cada 18 meses se sometían a revisión y que han tenido una conducta ejemplar. Más bien han contribuido a la construcción de Estados Unidos como una nación poderosa y potente en estas últimas décadas”, expresó.

El funcionario recordó que el próximo 18 de noviembre se llevará a cabo una nueva audiencia en la Corte del Noveno Circuito de California, la cual será determinante para el futuro de los 55 mil hondureños que se beneficiaron del TPS.

Asimismo, informó que los 19 consulados de Honduras en Estados Unidos tienen abiertas sus puertas para apoyar a los connacionales en trámites y procesos legales. “Nos enfrentaremos a una nueva batalla en noviembre. Quien tiene la potestad para hablar en nombre de los tepesianos es la Alianza Nacional TPS, que durante los últimos ocho años ha ganado batalla tras batalla en las cortes de Estados Unidos”, añadió.

El director del INM indicó que el canciller hondureño se reunió recientemente con la Alianza Nacional TPS para garantizar respaldo y recursos por parte del gobierno, con el fin de acompañar los esfuerzos legales que buscan revertir la cancelación del programa.LB