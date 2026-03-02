Injupemp revisa préstamos y estados de cuenta de sus afiliados

Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) comunicó este domingo que está revisando los servicios de actualización de estados de cuenta y la gestión de préstamos.

A través de un comunicado explicó que esta verificando y quiere regularizar los datos necesarios para restablecer la normalidad de los servicios.

Señaló que el objetivo es garantizar la exactitud de la información y la correcta aplicación de las deducciones correspondientes.

Estimó que prevé completar estos procesos y reanudar la atención habitual el martes 3 de marzo.

Argumentó que esto solo es un proceso administrativo de verificación. AG