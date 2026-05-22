INJUPEMP presenta informe institucional en primera reunión de la APA

Tegucigalpa – La Asamblea de Aportantes y Participantes (APA) del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) presentó su informe institucional.

En una sesión de trabajo el director ejecutivo de INJUPEMP, Raúl Valladares Pavón, presentó un informe sobre la situación actual de la institución, exponiendo los principales retos administrativos y financieros, así como los planes estratégicos impulsados por la nueva administración a corto y mediano plazo.

Es importante informar a nuestros afiliados y pensionados que esta es la primera reunión que se realiza de la APA durante la nueva administración, señaló.

La jornada fue encabezada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social y presidente de la Asamblea, Fernando Puerto Castro, junto al director ejecutivo de INJUPEMP y secretario de la Asamblea, Raúl Valladares Pavón. También participaron el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; el ministro de Desarrollo Económico Eddy Ordoñez; el abogado Mauricio Valladares Thuman, asesor de la secretaria de Desarrollo Social en representación de la ministra Fátima Juárez; así como representantes de distintos sectores afiliados al instituto.

Estuvo también el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANDEPH) Cesar Augusto Chirinos, el presidente de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados (ANJUPEH) Víctor Cubas y miembros de las centrales obreras, quienes formaron parte de la sesión de trabajo.

Las autoridades reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la transparencia, sostenibilidad y eficiencia institucional, con el objetivo de garantizar la protección previsional y el bienestar de los afiliados, aportantes y pensionados del instituto. (RO)