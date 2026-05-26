Injupemp anuncia ajuste y revalorización de pensiones para 2026

Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), informó que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) aprobó el ajuste y la revalorización de pensiones correspondiente al año 2026, beneficio que ya comenzó a acreditarse a favor de jubilados y pensionados.

Según el comunicado oficial, la aprobación fue confirmada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en su condición de ente supervisor del sistema financiero y previsional del país.

✅¡Buenas noticias para nuestros jubilados y pensionados!



INJUPEMP informa que ya fue acreditado el pago correspondiente a la Revalorización y Ajuste de Pensiones 2026, incluyendo el monto retroactivo.



📲 Más detalles en: INJUPEMP Conectados y en nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/KDLF50gjAq — INJUPEMP (@injupempHn) May 26, 2026

El ajuste se realizó conforme a la capacidad actuarial del Instituto y en apego al marco legal vigente, incluyendo disposiciones específicas de la ley del Injupemp y del Presupuesto General de la República.

La institución detalló que la acreditación del beneficio se efectuó de manera retroactiva, garantizando así el cumplimiento oportuno del pago a los derechohabientes.

El Injupemp exhortó a sus afiliados a mantenerse informados únicamente a través de sus canales oficiales y los de la CNBS, con el objetivo de evitar la difusión de información no verificada que pueda generar confusión entre la población.

Asimismo, como parte de sus medidas de transparencia, el Instituto indicó que los jubilados y pensionados podrán consultar los detalles del ajuste mediante la plataforma digital “Injupemp Conectados”, disponible en sus canales institucionales.

Finalmente, el Injupemp reafirmó su compromiso con la protección de los derechos previsionales de sus afiliados, asegurando que los procesos se desarrollan bajo criterios de responsabilidad, sostenibilidad y cumplimiento legal. JS