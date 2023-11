Inició una “cacería”, así actúan las dictaduras, reaccionan diputadas de oposición, ante acusación

Tegucigalpa- Después que este jueves el abogado Gustavo Varela interpuso una denuncia en el Ministerio Público contra las diputadas opositores Iroshka Elvir y Suyapa Figueroa del Partido Salvador de Honduras (PSH), ambas se han pronunciado y defienden que solo han cumplido con su deber patriótico.

La diputada Iroska Elvir, reaccionó que “así actúan las dictaduras, amedrentando, manipulando la ley a su gusto y sin respetar la determinación de las mayorías, como la ley establece, la máxima autoridad del CN es el pleno, la mitad más 1.

Seguidamente, remarcó que defenderá la Constitución ante quien sea, “la ley me acompaña. No he usurpado ninguna función”. Luis Redondo es el presidente del CN. La ley faculta las sesiones extraordinarias con la mitad más 1 de los diputados, en esa sesión se debe nombrar a quien presida e ignorar eso es manipular la ley.

Por su parte, la diputada Suyapa Figueroa, comentó que ella viene de una familia Liberal que arriesgó su vida y su patrimonio para restablecer el orden democrático en este país. “No puedo hacer otra cosa más que defender la Constitución”, zanjó.

La diputada Figueroa advirtió que “ante la cacería iniciada les digo: no les tengo miedo. Ustedes son escoria”.

De su parte, la diputada también de PSH, apoyó a sus homólogas de PSH, y señaló que “la cacería política contra la oposición honesta de Honduras ya llegó a manos de los INTERINOS para cumplir los deseos de quienes actúan al margen de la ley desde el Congreso”.

Adicionó que es el pueblo quien debe juzgar la estrategia de instalar un gobierno anti democrático violador de derechos humanos y que la comunidad Internacional vea los engaños y patrañas de la dictadura y el golpe de estado a la democracia que se quiere dar desde el Poder Legislativo.

En la acusación por usurpación de funciones también fue acusado el diputado del Partido Liberal de Honduras Marlon Lara. LB