Iniciativa de Ley de Empleo por Hora debe garantizar beneficios a trabajadores, sino es inconstitucional: Evangelina Argueta

Tegucigalpa – La iniciativa de la Ley de Empleo por Hora debe garantizar los beneficios establecidos en el Código de Trabajo; de lo contrario, sería inconstitucional, advirtió Evangelina Argueta, de la Red de Sindicatos de la Maquila.

Argueta indicó que desde el domingo han venido viendo lo que incluye esa ley parcial o de empleo por hora, donde como miembros de sindicatos buscamos defender los derechos ya establecidos en la ley.

“Solicitamos que se estudie esta ley, las centrales obreras estamos listas, esa ley debe de llevar medidas para sancionar a quienes no la cumplan”, afirmó.

Agregó que a esa ley no le deben de faltar los beneficios que constitucionalmente ya están establecidos, porque si se los quitamos, los disminuimos eso es ilegal.

"Vámonos a las mesas a discutir y si esto va a generar empleos y beneficios para los empleados, para los jóvenes no los vamos a oponer, la tendremos que apoyar y dar el visto bueno", apuntó.