Inician revisiones físico-mecánicas a transporte que prestará servicio en Semana Morazánica

Tegucigalpa – De cara al próximo feriado Morazánico 2025, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en conjunto con la Policía Nacional y demás instituciones que conforman la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas (CONAPREMM), informó sobre el inicio oficial de las revisiones físicas, técnicas y mecánicas a las unidades de transporte público que prestarán servicio de excursiones durante los días de asueto en la Semana Morazánica.

El IHTT, como parte de las 24 instituciones que integran la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas (Conapremm), proyectó inspeccionar más de 3 mil unidades de transporte en esta edición, superando las mil 958 revisiones realizadas en el feriado anterior.

Estas acciones permiten verificar que cada unidad se encuentre en óptimas condiciones para obtener el Permiso de Demanda Extraordinaria, requisito indispensable para poder operar en estas fechas.

La DNVT informó que aplicará sanciones a conductores que cedan vehículos a personas sin licencia de conducir o a menores de edad, además de sancionar a las unidades de transporte que no cumplan con las revisiones físico-mecánicas establecidas.

De igual manera, se aplicarán medidas estrictas contra unidades de transporte público que no cumplan con los requisitos de revisión físico-mecánica establecidos por el IHTT.

Se aplicarán multas a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol y a los que incumplan la Ley de Tránsito, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar un desplazamiento seguro para las familias hondureñas, señaló la dependencia. (RO)