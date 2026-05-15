Inician reparación del puente Juan Manuel Gálvez tras 13 meses de su colapso

Tegucigalpa – El proceso de reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez, ubicado en el sector de la colonia 21 de Octubre de la capital, inició oficialmente este viernes, más de 13 meses después del accidente que dejó inhabilitado el tramo de acceso hacia el anillo periférico, para restablecer la conectividad y mejorar la movilidad en uno de los puntos de mayor tránsito de la ciudad.

La obra contempla la reparación integral de la trocha de retorno y de las bases de la calle que colapsaron tras el incidente ocurrido cuando una máquina pesada de más de 30 toneladas transitaba sobre la estructura, provocando daños severos en el puente y en la vía que conecta con la carretera hacia Valle de Ángeles.

Los trabajos se ejecutan por instrucciones de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), dirigida por Aníbal Ehrler, y con el acompañamiento permanente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, bajo el liderazgo del alcalde Juan Diego Zelaya, quien ha priorizado la recuperación de este tramo estratégico para miles de capitalinos que circulan diariamente por la zona.

Con esta obra, la administración municipal reafirma su compromiso de impulsar soluciones que permitan una ciudad más conectada, ordenada y con mejor infraestructura vial para los ciudadanos.

En el proyecto se hará una inversión de 14 millones de lempiras y la reconstrucción de la estructura tendrá una duración aproximada de entre cinco y seis meses, por lo que la fecha tentativa de finalización podría ser enero de 2027.

El alcalde Juan Diego Zelaya destacó que el inicio de las obras es resultado de una coordinación directa entre el Gobierno Central, la SIT y la alcaldía, lo que ha permitido acelerar los procesos administrativos y poner en marcha el proyecto en corto tiempo.

“Aquí estamos haciendo realidad las cosas, acción. La articulación entre instituciones ha sido clave para avanzar en proyectos de infraestructura que buscan mejorar la movilidad y responder a las necesidades de la población capitalina’’, expresó el alcalde Zelaya.

Entre tanto, Ehrler detalló que el proyecto contempla tres obras prioritarias que serán ejecutadas este año con el objetivo de mejorar la circulación vehicular en la zona y reducir el congestionamiento.

Entre las intervenciones se incluye la reconstrucción de la rampa afectada, la ampliación a tres carriles hasta la colonia El Sitio, la construcción de un puente frente a esa colonia y la extensión de la vía hacia El Chimbo.

“Estas obras buscan liberar el tráfico congestionado en la zona y mejorar la movilidad de miles de conductores que transitan diariamente por este sector”, manifestó, añadiendo que además de contar con supervisión técnica y controles para restringir el paso de vehículos pesados en áreas vulnerables y prevenir nuevos accidentes.

Con la reconstrucción de tramo dañado se beneficiará directamente a más de 6,000 mil conductores que diariamente transitan desde sectores como la colonia 21 de Octubre, Santa Lucía y Valle de Ángeles hacia el anillo periférico, pero en su totalidad, el puente juan Manuel Gálvez soporta el tránsito diario de unos 60,000 automóviles.

En la actualidad, los usuarios deben realizar el retorno en la rotonda cercana a la estatua de Alfredo Landaverde para incorporarse a esta vía, lo que ha incrementado los tiempos de circulación. JS