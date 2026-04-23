Inician pesquisas por millonarias y opacas construcciones de hospitales

Tegucigalpa – El ente contralor del Estado –El Tribunal Superior de Cuentas (TSC)– comunicó en las últimas horas el inicio de pesquisas por las millonarias construcciones de hospitales en Honduras iniciadas en el gobierno de Xiomara Castro.

– El Tribunal de Cuentas informó diligencias de auditoría en torno a las edificaciones de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara, por presuntas irregularidades identificadas por la SIT.

– Días antes de finalizar su mandato, la presidenta Castro pidió al nuevo gobierno que concluyera los hospitales que fueron de sus principales ofertas políticas.

La edificación de hospitales ha estado rodeada de opacidad y constantes cuestionamientos desde sus primeras etapas. Diversos sectores cuestionan la falta de transparencia en los procesos para la ejecución de las obras, lo que ha generado dudas sobre el uso adecuado de los recursos públicos.

El tema ha cobrado mayor relevancia en medio de la crisis del sistema de salud, donde la población continúa enfrentando limitaciones en el acceso a servicios médicos oportunos y de calidad.

Los hospitales en maqueta cuando los presentaron en el gobierno anterior.

El gobierno anterior dejó el poder sin haber entregado un solo hospital, pese a ser una de sus principales alardes. Apenas se comenzaron algunos en su construcción en tanto otros –como los de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula– sólo quedaron en diseño.

Declaraciones de altos funcionarios, como la entonces ministra Carla Paredes, alardeaban que más de la mitad de las nuevas edificaciones sanitarias se inaugurarían en 2025 y otros en 2026. Nada de eso pasó, pese al discurso oficial.

Sin embargo, los ocho nuevos hospitales generales que presumió el gobierno de la Refundación (Salamá, Ocotepeque, Santa Bárbara, Choluteca, Tocoa y Roatán) apenas quedaron comenzados marcados por lentitud, sobrecostos y escasa transparencia.

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La construcción de los nosocomios se ha rodeado de denuncias de una escandalosa sobrevaloración, atrasos injustificados, mucha opacidad y recursos no identificados para financiarlos.

De acuerdo a lo informado en las últimas horas por el TSC, se revisarán 47 contratos relacionados en la construcción de tres sanatorios que comenzó en sus estertores el gobierno anterior. Se trata de las edificaciones en Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara, en todos estos se denunciaron presuntas irregularidades por parte de la nueva gestión de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, informó a Proceso Digital que esta revisión nace de una petición realizada el pasado 8 de abril por parte de las autoridades de la SIT con el afán de analizar 47 contratos de construcción que contienen 29 mil 947 folios.

La cartera ministerial solicita un análisis jurídico, técnico y financiero sobre las edificaciones, por lo que se entregó la petición al equipo auditor correspondiente a fin que se determine el procedimiento a seguir, detalló Isaula.

El oficial de comunicaciones puntualizó que la ley orgánica del ente contralor señala que una vez concluido un proceso de auditoría, se determina la emisión de un informe y los resultados son notificados y subidos a la página web del TSC.

De su lado, el viceministro de Proyectos de la Secretaría de Salud, José Miguel Castillo, reconoció que ninguno de los ocho hospitales que dejó en construcción y diseño la administración anterior de Xiomara Castro, podrá ser terminado durante el presente año, debido a los cronogramas establecidos bajo la modalidad “llave en mano” y a las ampliaciones en las fechas de entrega.

El funcionario explicó que, según los calendarios y extensiones otorgadas, no existe posibilidad de concluir ninguno de los centros asistenciales en 2026, aunque no descartó que alguno pueda ser recibido el próximo año.

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El procurador Dagoberto Aspra.

PGR identifica irregularidades

De acuerdo a las versiones del Procurador General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, informó presuntas irregularidades en la construcción de estos hospitales.

“Los hallazgos encontrados nos llevan a profundizar las investigaciones y creemos que eso conducirá a algún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa”, expresó.

Mencionó que existió falta de planificación en la edificación de los hospitales comenzando porque no existía presupuesto para hacerle frente a las construcciones, y ahora lo complejo para el Estado es completarlos y para ello deberá hacer una erogación mucho más elevada que la presupuestada.

La falta de planificación en el gobierno anterior –alegó Aspra– afectará el equipamiento y dotación de insumos a estos nuevos dispensarios cuando entren en operación.

“A primera mano vemos unos valores que no concuerdan con otras edificaciones similares, vemos construcciones que se equiparan metro de construcción y equipamiento, y vemos que son valores que no concuerdan, entonces se trata de valores altos que se someterán a peritaje para determinar esa situación”, profundizó el abogado del Estado.

Insistió que la construcción de los hospitales adolece de planificación y recursos suficientes para su operatividad. En su momento se deberá valorar si se ponen a funcionar en su totalidad o por etapas.

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El exministro de la SIT, Octavio Pineda.

Exministro Pineda reta a visitar construcciones

El exministro Octavio Pineda Paredes dijo que en su gestión quedaron avanzados los nosocomios, aunque reconoció que lo más importante es que sean concluidos en su edificación.

“Esperamos que estos hospitales, de una u otra forma, le generen esperanza al país, así que este es un llamado al gobierno de turno para que continúen con estos proyectos, no importa el color político de quien lo inició”, expresó.

El exfuncionario añoró para que la población de Ocotepeque, Santa Bárbara, Tocoa, Roatán, Salamá, Choluteca, San Pedro Sula (trauma) y Tegucigalpa (trauma), puedan tener sus hospitales finalizados.

Octavio Pineda y la exministra de Salud, Carla Paredes en una fotografía de archivo.

Retó al Procurador de la República, Dagoberto Aspra, y el ministro de Comunicaciones, José Argueta para que se suban a su vehículo con la intención de visitar cada uno de los hospitales en cuestión.

“Si ellos tienen alguna consulta la pueden hacer y les puedo ir dando detalles sobre los hospitales que estuvieron bajo mi responsabilidad. Igualmente, la exministra Carla Paredes les hace la misma invitación para que vean los otros hospitales como el de Tocoa, Choluteca, Roatán y los dos de trauma que se quedaron en diseño”, invitó a los actuales funcionarios.

Enfatizó: “Pongámonos los burros, vámonos al campo y yo les puedo responder todo lo que ellos consulten sobre este tema de los hospitales”.

Pineda Paredes también extendió la invitación para los auditores del TSC, personal del Ministerio Públicos y medios de comunicación para que se sumen a la visita a estos hospitales en construcción.

El también aspirante a la presidencia, abogó para que se concluyan las edificaciones de los hospitales de: Tocoa, Choluteca, Santa Bárbara, Ocotepeque, Salamá y Roatán, al igual que el inicio de los dispensarios de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El actual titular de la SIT, Aníbal Ehrler.

Auditoría a 180 proyectos de gestión anterior

Esta misma semana, el ministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, informó que se está realizando auditorías de campo a 180 proyectos de gobierno anterior, entre ellos la construcción de ocho hospitales.

Explicó que las auditorías de campo son para constatar si el avance físico es igual al financiero.

“Cada uno de los proyectos están siendo auditados de distintas maneras para poderle pagar una estimación tenemos que hacer una auditoría física a ver cómo está el avance, y si corresponde a los avances financieros”, dijo el funcionario.

Sobre la construcción de los hospitales, indicó que se hace una auditoría de campo en cada contrato suscrito.

Señaló que se conformó una mesa técnica con la Secretaría de Salud para reactivar algunos contratos pertinentes a los hospitales y determinar de qué manera Salamá y Ocotepeque van empezando a mover un poco sus hilos.

Añadió que se realiza una auditoría financiera y verificar si los contratos fueron otorgados de manera correcta, los pagos están sustentados con los informes correctos y una auditoría técnica para constatar si está alineado con las prioridades del presidente Nasry Asfura. JS