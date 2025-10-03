Inician jornadas de visitas de familiares a presos de 21 cárceles de Honduras

Tegucigalpa – A las seis de la mañana de este viernes inició la primera jornada de visita de familiares de presos de las 21 cárceles del país.

En ese orden, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), informó que las visitas familiares y conyugales estarán autorizadas del viernes 3 al lunes 6 de octubre, en 21 centros penitenciarios del país.

Las visitas familiares fueron autorizadas para la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), Olanchito, Marcala, Tela, Puerto Lempira, Comayagua, Yoro, El Progreso, Moroceli, Siria, Nacaome, La Paz, Juticalpa, Choluteca y El Porvenir.

En tanto, las visitas conyugales se realizarán en llama, Danlí, Gracias, Copán, Támara, Ocotepeque, Puerto Lempira. Así como en Choluteca, El Porvenir y Juticalpa.

Para la visita familiar, los visitantes deben presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y para la Visita Conyugal, además del DNI, será necesario presentar el carné vigente o vencido.

Las visitas serán organizadas en dos grupos para evitar las aglomeraciones y garantizar el orden en las instalaciones, de acuerdo a lo indicado en un comunicado. Además se establecieron dos jornadas, la primera de 6:00-11:00 am y la segunda de 12:00-5:00 pm.

Pese a que las visitas ya fueron autorizadas, las autoridades penitenciarias advirtieron que ante cualquier disturbio de parte de los privados de libertad se cancelarán de inmediato. (RO)