Inician evaluación de 780 agentes de la extinta DIPAMPCO para integrar nueva unidad policial

Tegucigalpa- La Policía Nacional inició este lunes el proceso de certificación de 780 agentes como parte de la reestructuración institucional que dará paso a la Dirección Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

El portavoz policial, Edgardo Barahona, explicó que los funcionarios, que formaban parte de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), serán sometidos a cuatro pruebas de confianza para determinar si son aptos para integrar la nueva unidad especializada.

Detalló que los uniformados serán evaluados mediante pruebas toxicológicas, poligráficas, socioeconómicas y psicológicas, las cuales permitirán establecer la idoneidad de cada funcionario.

“Esto con la intención de determinar cuáles podrían ser destinados a la nueva unidad o, por el contrario, la distribución que se va a hacer del resto del personal a otras dependencias de la Policía Nacional”, agregó.

Barahona señaló que las evaluaciones son realizadas por la Dirección de Inteligencia Policial, que cuenta con un centro especializado de certificación de credibilidad y confianza.

Asimismo, advirtió que quienes no aprueben alguna de las pruebas podrían enfrentar procedimientos administrativos conforme a la Ley de la Carrera Policial.

“Los casos de no aprobar alguna de las cuatro pruebas derivan en un proceso administrativo que puede iniciar Recursos Humanos o la misma DIDAPOL”, manifestó.

El subcomisario aclaró que los resultados serán analizados por especialistas y que cada caso será evaluado de manera individual antes de adoptar cualquier decisión. AD