Inician desfiles patrios en conmemoración a los 204 aniversarios de independencia

Tegucigalpa- Con el encabezamiento de la escolta de banderas portadas por caballeros cadetes de la Academia Militar General Francisco Morazán, representativas de los países centroamericanos, inició el tradicional desfile patrio en conmemoración al 204 aniversario de la independencia de Centroamérica.

El desfile arrancó en el bulevar Suyapa a la altura de Plantas Tropicales hasta el Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa, donde los tres poderes del Estado, el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo y del Poder Judicial Rebeca Ráquel Obando la presidenta Xiomara Castro y miembros del gabinete de gobierno, se encuentran en el estrado principal para contemplar los movimientos de los participantes.

La Policia Militar del Oden Público hace su ingreso al Estadio Nacional pic.twitter.com/S2bc5E5aAu — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 15, 2025

Este año, las calles de la capital serán engalanadas por el desfile de 79 institutos privados y centros educativos públicos.

En el desfile también participan miembros de las Fuerzas Armadas que con sus pelotones hacen demostraciones a la población que se encuentra presente en las calles donde hacen su recorrido hasta llegar a las instalaciones del Estadio Nacional.

Según el Comité Cívico Interinstitucional, las fiestas patrias tienen previsto dividir cada colegio en bloques y distritos.

Primeros cuadros de participantes del 204 aniversario de independencia patria.#ProcesoDigitalHN pic.twitter.com/bKEWNHmbBf — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 15, 2025

En horas del mediodía se tiene prevista la entonación del Himno Nacional, y el lanzamiento de los paracaidistas.

Asimismo, el discurso de la presidenta Castro a las 12 del mediodía.

Los diferentes centros educativos están listos para realizar su recorrido y conmemorar los 204 aniversario de independencia patria. IR