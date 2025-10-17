Inician a evacuar a familias en colonia El Reparto

Tegucigalpa – Este viernes inició la evacuación de familias de la colonia El Reparto en la capital hondureña.

Las recientes lluvias activaron una falla en esa zona, por lo que, varias casas y muros de viviendas se vieron afectados.

El Cuerpo de Bomberos y la Alcaldía han habilitado albergues para las familias afectadas.

En ese orden, La Policía Militar del Orden Público (PMOP) informó que inició con las labores de evacuación.

Varias casas han quedado reducidas a escombros en ese sector de la capital.

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público, ejecutan operaciones de evacuación en apoyo a la ciudadanía de la Colonia El Reparto, indicó la institución armada a través de sus redes sociales.

En dicha colonia se realizó el transporte de menaje y de personas afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

Cabe señalar que el Distrito Central permanece bajo una Alerta Roja a causa del alto nivel de vulnerabilidad ante las lluvias. (RO)