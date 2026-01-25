Inicia una nueva etapa donde hay que dar respuestas y resultados, acabar con las excusas: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, manifestó este domingo que inicia una nueva etapa en este poder del Estado en la que se acaba las excusas y los abusos, y comienza los resultados y las respuestas.

– Anunció que a solicitud del presidente electo se venderá el avión presidencial.

– Honduras continuará con tratado de extradición con EEUU, garantizó el titular del Parlamento.

– Mejoras en educación, salud y empleo, prometió Zambrano.

“Inicia un nuevo Congreso Nacional que no le va a fallar al pueblo, se acabaron las excusas, hoy empieza el tiempo de respuesta, resultados y no le vamos a fallar”, dijo en la instalación de la primera legislatura.

Comentó que durante su administración habrá una bandera de provida indicando que se blindará a la vida y la familia en los próximos cuatro años.

Zambrano exhortó a los jóvenes del país que no se rindan a soñar, no se caigan, busquen metas y luche por sus sueños.

Contó que él empezó en el Congreso Nacional en 2004 siendo asistente del diputado Rodolfo Zelaya, y que a partir de allí se fijó ser legislador, pese a que recibió comentarios que era muy joven, que tenia que hacer fila y esperar un tiempo.

“Nunca me desmayé, no renuncié y tampoco acepté palabras negativas en mi vida, no me dieron espacio para inscribirle en el movimiento ganador, me toco inscribirme en el movimiento interno de Mario Canahuati”, recordó.

Continuó que fue electo diputado del Congreso Nacional en 2010, luego fue prosecretario, secretario, jefe de bancada y ahora presidente.

En ese sentido, señaló que conoce los errores que han cometido todos los Congresos, y de esos errores se está aprendiendo, y le digo a Honduras que no le va a fallar.

Sin excusas, con respuestas

Tomás Zambrano.

Esta generación que representamos no exige excusas, sino que está exigiendo al Congreso Nacional resultados desde el primer día, puntualizó.

Dijo a los diputados que hay retos, compromisos, responsabilidades y da un ejemplo a Honduras y al mundo que existe un Congreso que puede ser un buen modelo.

Pidió que todos los diputados deben de poner de su parte, dialogar, ser responsables, aprender de los errores y escuchar, dejar de lado las diferencias, el odio y la polarización.

También solicitó a comenzar gobernar nuestras propias emociones, acciones, posturas y participaciones en el Congreso Nacional.

“Si un hombre no es capaz de gobernarse a si mismo, no podemos esperar que gobernemos Honduras”, exclamó.

Proyectos

En cuanto a proyectos, manifestó que empezará por la Ley de Empleo por Hora, “nos pueden hacer muchos señalamientos, debates y criticas; pero es necesaria esa ley, los diputados de Cortés lo saben como lo exige el sector productivo”, argumentó.

Mencionó que se debe revisar la ley anterior para saber si se cometió abusos y excesos, pero que será blindada y entregar al sector privado el mecanismo para generar el empleo.

Zambrano confirmó que más de 125 empresas están amenazados por el vencimiento del régimen de importación temporal que pone en peligro más de 147 mil empleos directo.

Afirmó que la iniciativa de ampliación será presentada este domingo y será aprobado el lunes.

También indicó que de la iniciativa de la Ley de Reactivación Económica que su objetivo principal será achicar el gobierno para que tenga más recursos para inversión.

Emergencia sanitaria

Señaló la Ley de medidas excepcionales para que haya abastecimiento de medicamentos en los centros de salud y hospitales, y el hondureño pueda ir a la farmacia y reclamar la medicina, disminuir la mora quirúrgica, equipo nuevo y su mantenimiento.

Adelantó que se está negociando una alianza con la red hospitalaria privada para operar a 14 mil hondureños en mora.

Asimismo, reveló que habrá un apoyo a los alcaldes con kit de maquinaria para reparación de calles en zonas rurales, urbanas y productivas.

Vaticinó que se buscará blindar el convenio de extradición con Estados Unidos para que no venga otro gobierno con intenciones de derogarla.

Igualmente, confirmó que Nasry Asfura tiene intenciones de vender el avión presidencial mediante subasta internacional, y que requiere de la aprobación del Congreso Nacional para proceder con esta medida.

Sostuvo que hay un compromiso con la educación para que todos los centros educativos tengan servicio de internet, añadiendo que es momento que la tecnología llegue. AG