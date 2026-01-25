Instalada la primera legislatura del CN 2026-2030

Tegucigalpa – Pasadas las 11 de la mañana de este domingo 25.01.2026. se instaló la primera legislatura del Congreso Nacional periodo 2026-2030 que preside Tomás Zambrano y 27 miembros de la junta directiva.

– Honduras continuará con tratado de extradición con EEUU, garantizó el titular del Parlamento.

– Mejoras en educación, salud y empleo, prometió Zambrano.

– La presidenta Xiomara Castro incumplió con lo establecido en la ley al no presentar el informe anual del Poder Ejecutivo.

En el evento que se realiza en el hemiciclo legislativo llegaron representantes de gobiernos internacionales, autoridades nacionales, actores políticos, invitados especiales, el presidente electo Nasry Asfura, del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando y el jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, Gustavo Valerio.

Los presidentes del Legislativo, Tomás Zambrano y del Judicial, Rebeca Ráquel Obando.

Luego de los honores de ordenanzas y la invocación a Dios, se dio paso al cronograma establecido para la instalación de la primera legislatura 2026-2030. Se aprobó el acta de la sesión # 2 en la que se aprobó la junta directiva en propiedad el pasado viernes.

Luego llegó el informe de la gestión del 2025 por parte de la titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, quien detalló uno a uno los logros y desafíos de ese poder del Estado.

Ráquel Obando demandó al pleno del Congreso Nacional que apoyen las reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica.

Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la CSJ.

Pese a las limitaciones presupuestarias, dijo que el Poder Judicial trabaja para dar respuesta a las demandas de la población. Exigió la asignación presupuestaria no menor del 3 % del Presupuesto General como lo ordena la normativa vigente.

Felicitó a las 36 diputadas que componen el pleno de la Cámara. Les llamó a levantar la voz con dignidad en ese espacio donde se toman las decisiones que transforman el país.

“En Honduras las mujeres queremos vivir, no sobrevivir”, enfatizó la jefa del Poder Judicial y citó que cada año se reciben 15 mil denuncias por violencia de género con más de 10 mil acciones judiciales el año pasado, sin embargo son insuficientes para dar respuesta a las mujeres.

Seguidamente, el presidente del CN, Tomás Zambrano anunció que se venderá el avión presidencial y desglosó una retahíla de proyectos que se aprobarán en el inicio de la primera legislatura.

El presidente del CN, Tomás Zambrano.

Reiteró que se legislará a favor de la mayoría de los hondureños, que se eliminará la comisión permanente legislativa y que harán reformas a la ley electoral.

“Puedo decir que se acabó el Congreso de los abusos, hoy inicia un nuevo Congreso que no le va a fallar al pueblo”, afirmó.

Luego, cada uno de los 28 miembros de la junta directiva firmó el acta de instalación de la primera legislatura. El acto finalizó al filo de las 12.50 de la tarde de este domingo. JS