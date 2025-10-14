Inicia repetición de juicio oral a Susette Atuan Rojas por caso de empresa fantasma-IHSS

Tegucigalpa – La Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción empezó este martes el reenvío del juicio a la ciudadana Susette Atuan Rojas por un caso de desfalco en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).

Rojas es acusada por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

El debate del juicio se realizará desde esta fecha hasta el 24 de octubre para la evacuación de todos los medios probatorios.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la repetición del juicio oral a Susette Atuan Rojas luego de aceptar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.

Cabe recordar que Rojas fue absuelta el 18 de junio de 2017 por lavado de activos en el caso de la empresa fantasma-IHSS. AG