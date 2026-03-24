CN admite denuncia de juicio político y suspende del cargo al fiscal Johel Zelaya

Tegucigalpa – El proceso de juicio político comenzó al filo de las 8.48 de la noche de este lunes en el hemiciclo legislativo al tenor del rechazo de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), que sonó pitos, reventó pólvora y quemó morteros de humo.

– La primera denuncia para comenzar el primer juicio político esta noche es para el Fiscal General, Johel Zelaya.

– Se nombró a Marcio Cabañas, actual fiscal adjunto, como el titular de la Fiscalía.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano dijo que este proceso de denuncia para juicio político es apoyado por cuatro de las cinco bancadas representadas en la Cámara. El primero en ser sometido a la figura constitucional es el Fiscal General, Johel Zelaya.

El presidente del CN, Tomás Zambrano explica el juicio político esta noche en el

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La argumentación del juicio político contra el fiscal Zelaya es por sus actuaciones infundadas carentes de sustento legal en contra de las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, de acuerdo a lo citado por los mocionantes. Además, por las acciones incoadas contra los funcionarios del TJE, Miriam Barahona (QEPD) y Mario Flores.

En medio del zafarrancho y el caos por quema de pólvora por parte de diputados de Libre, se lleva a cabo el proceso de juicio político para el Fiscal General, Johel Zelaya. #ProcesoDigital pic.twitter.com/eXlZnzbH5a — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 24, 2026

Durante la lectura del documento, hubo varias acciones de empujones, los más notorios los diputados de Libre, Fabricio Sandoval y Sergio Castellanos, con miembros de la seguridad del Legislativo.

Zelaya es señalado en intervenir el CNE a través del secuestro de documentos, citar a las consejeras Hall y López en calidad de investigadas, empezar investigación penal e interponer requerimientos fiscales.

En el hemiciclo se viven momentos de tensión. Empujones entre parlamentarios de Libre y los miembros de la seguridad privada de la Cámara, mientras el bullicio es ensordecedor por los pitos y gritos al unísono.

Tras una serie de argumentaciones contenidas en la denuncia contra el fiscal Zelaya, se aprobó la suspensión inmediata del cargo mientras continúan las demás etapas de juicio político que incluyen investigaciones de los presuntos actos irregulares.

Seguidamente se nombró a Marcio Cabañas, actual fiscal adjunto, como titular de la Fiscalía hondureña.

El presidente Zambrano señaló que este proceso de juicio político es el número 12 desde que se aprobó en 2013. En las 11 veces anteriores Libre fracasó porque nunca contó con los votos requeridos (86).

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