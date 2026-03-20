Inicia pavimentación y reordenamiento de vendedores en séptima avenida de Comayagüela

Tegucigalpa – Este viernes la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), inició una intervención en la séptima avenida de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, que incluye la pavimentación completa de la vía y sus alrededores, así como el reordenamiento de vendedores en la zona de los mercados del sector.

En la rehabilitación de la avenida se invertirán más de tres millones de lempiras, provenientes de fondos municipales, lo que marca el comienzo de las acciones que vendrán a mejorar de manera significativa este que ha sido considerado el punto negro de la capital, ante la falta de obras.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, realizó una visita a este lugar, donde declaró que “sabemos que muchas veces se dice que Comayagüela queda en el olvido pero hoy estamos aquí para demostrar lo contrario”.

“Desde la séptima avenida, un punto donde ustedes mismos, a través de redes sociales han sido insistentes con sus denuncias, anunciamos que iniciaremos su reparación total. Este proyecto no será únicamente un bacheo, sino una pavimentación completa de la vía; sin embargo, para lograrlo de manera efectiva es necesario trabajar de forma ordenada y en coordinación con los vendedores de la zona, buscando un acuerdo que permita avanzar en beneficio de todos”, explicó.

El edil detalló que este es un nuevo frente de bacheo que abre la comuna, exclusivamente para esta zona, por lo que con esta intervención “no solo estamos trabajando por Tegucigalpa, sino también por Comayagüela”, el cual se viene a sumar a los cinco frentes existentes que darán mayor alcance en la rehabilitación de calles.

“Permaneceremos en Comayagüela el tiempo necesario, iniciando con la séptima avenida y continuando con la sexta y otras calles que requieran intervención, siempre de la mano con la comunidad para avanzar de forma ordenada y sostenible”, pormenorizó Zelaya.

Reiteró que, aunado a la pavimentación del tramo vial, se hará el reordenamiento de los pequeños comerciantes del sector, para poder mejorar la movilidad y recuperar el espacio público, que busca, a largo plazo, transformar el centro histórico de Comayagüela.

Así mismo, el tesorero del Sindicato de Vendedores Libres de Honduras (Sivelih), Luis Alonso Aguilera, consideró que es de mucho provecho este proyecto de mejora de este sector, porque varias administraciones municipales les habían prometido obras que no llegaron.

Esta es una clara respuesta del alcalde Zelaya para beneficio de todos los pequeños comerciantes, estimó el dirigente, quién reafirmó el compromiso de colaborar con el reordenamiento del lugar donde se ganan el sustento de sus familias. JS