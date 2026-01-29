Inicia montaje de campamentos para albergar peregrinos que visitarán a la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa – A partir de hoy se inicia el montaje del campamento que albergará a miles de peregrinos que visitarán a la Virgen de Suyapa, informó el jefe de Operaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Luis Salinas.

Las 23 instituciones que conforman la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) se instalaron en los alrededores de la Basílica Menor de Suyapa.

“Los equipos de primera respuesta estamos haciendo las instalaciones prehospitalarias, atenciones médicas; hoy iniciamos a montar todo el escenario del campamento para los miles de peregrinos que visitarán a la Morenita”, indicó Salinas.

Como cada año, miles de familias del interior del país llegan para celebrar el hallazgo de la Virgen de Suyapa y se alojan en este campamento donde reciben colchonetas, alimentación, kit de aseo y víveres.

Hasta el momento, se tienen asignados dos mil 500 elementos de las distintas instituciones que conforman la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) y que prestarán servicios médicos, psicosociales, orientación, alimentación, seguridad, entre otros, durante los festejos del Día de la Virgen de Suyapa. IR