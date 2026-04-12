Inicia la votación de las elecciones generales en Perú, con 35 candidatos a la Presidencia

Lima- La votación de las elecciones generales de Perú comenzó este domingo para escoger a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, con una oferta de 35 candidatos a la Presidencia, la más amplia de la historia del país, que acumula una década de inestabilidad política con ocho mandatarios en los últimos diez años.

Desde las 7.00 hora local (12.00 GMT) comenzaron a abrir los 10.336 de centros de votación instalados en el territorio peruano, que recibirán electores a lo largo de diez horas, hasta las 17.00 hora local (22.00 GMT), momento en que se cerrarán las urnas y comenzará un escrutinio que se prevé lento y que puede demorar varios días hasta tener resultados concluyentes.

En estas elecciones están citados a las urnas más de 27,3 millones de peruanos, entre ellos alrededor de 1,2 millones en el exterior, con grandes concentraciones en Buenos Aires (115.097), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606). EFE/ir