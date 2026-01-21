Tegucigalpa – Con la instalación de una junta provisional en el Congreso Nacional la mañana de este miércoles 21.01.2026. inicia la transición constitucional en Honduras, luego de intensos intentos por quebrantar la voluntad popular y torpedear el proceso electoral del 30 de noviembre.

– Los nacionalistas siguen firmes con su propuesta que Tomás Zambrano sea el presidente del CN para los próximos cuatro años, en tanto el PL decidió que sea Jorge Cálix.

La jornada de este martes estuvo marcada por la entrega de credenciales a los 128 diputados y 298 alcaldes del país. Sin embargo, no faltaron los colectivos del Partido Libre que protagonizaron violencia en contra de algunos que recibían sus documentos por parte del Consejo Electoral.

La agresión contra el diputado electo del Pinu-SD, Rolando Contreras, a manos de miembros de los colectivos puso la nota negra de la jornada. Los agresores despojaron de su credencial al ahora congresista hondureño y luego la quemaron ante un video que luego fue difundido en redes sociales.

Las protestas de los simpatizantes del Libre, partido en el poder que obtuvo un distante tercer lugar en las elecciones generales, han protagonizado cierre de los accesos a la ciudad capital en los últimos días en protesta –según ellos– por los resultados electorales.

Liberales y nacionalista han sostenido dos reuniones formales para lograr consensos en torno a los cargos de la junta directiva del CN. Se han logrado avances significativos como la agenda que se empujará desde ese poder del estado.

Rolando Contreras fue agredido por turbas de Libre.

El PL mantiene su propuesta de Yuri Sabas o Marlon Lara para la jefatura del Parlamento, mientras el PN insiste que los resultados obtenidos en las urnas le dan ese derecho y para ello postulan a Tomás Zambrano para dirigir la Cámara.

El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, dijo que si el Partido Nacional impone a un presidente en el Legislativo, su posición es que ningún diputado liberal sea parte de la directiva del Congreso Nacional.

A criterio de Nasralla “esa será una junta directiva corrupta si no es presidida por un diputado del Partido Liberal”.

Sesión preparatoria

Después de “enormes esfuerzos” por parte del presidente saliente del Poder Legislativo, Luis Redondo para impedir que los electos tomaran posesión de sus cargos, el nuevo pleno conformado por 256 diputados -128 propietarios y 128 suplentes- se instala este miércoles con el claro compromiso de mejorar al peor Congreso en la historia reciente de Honduras.

La primera sesión –este miércoles– es preparatoria, en la que las bancadas de los cinco partidos deberán haber consensuado la Junta Directiva Provisional, compuesta por un presidente, un vicepresidente y un secretario.

De acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la sesión es presidida por el ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, quien bajo su coordinación, el pleno tendrá como objetivo principal integrar la Junta Directiva Provisional, órgano temporal que dirigirá el Legislativo durante su proceso de instalación.

Luego, con la participación de al menos cinco diputados se puede conformar la Junta, cuyos integrantes deberán prestar la promesa de ley ante el secretario de Gobernación o, en su ausencia, ante su sustituto legal.

Una vez electa, esta Junta Provisional tendrá la responsabilidad de presidir las sesiones siguientes, asegurando orden y continuidad institucional hasta la conformación de la directiva en propiedad.

El proceso no concluye este 21 de enero. La Ley Orgánica establece que el 23 de enero se celebrará la última sesión preparatoria, donde los diputados deberán elegir a la Junta Directiva en propiedad, la cual dirigirá oficialmente la primera legislatura del período 2026-2030.

Para ser electa, la directiva requiere mayoría simple -65 votos-. Por ello, lo que suceda el 21 de enero no será un mero trámite administrativo, sino el inicio de una disputa política que definirá la conducción, el rumbo y la correlación de fuerzas dentro del Congreso Nacional.

El presidente del Congreso Nacional ejercerá sus funciones por un término de cuatro años. El resto de la junta directiva lo hará por dos años pudiendo ser reelectos.

Una de las últimas apariciones de Redondo como titular del CN.

Los cuatro turbulentos años de la gestión de Luis Redondo llegaron a fin. Con apenas 147 días sesionados durante cuatro años, este poder del estado devengó –en el periodo 2022/2026– más de 1,724 millones de lempiras únicamente en concepto de sueldos y salarios para diputados y personal, un hecho que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) considera como la evidencia una profunda desproporción entre el gasto público ejecutado y los resultados legislativos obtenidos.

De acuerdo con el análisis del capítulo hondureño de Transparencia Internacional, entre enero de 2022 y septiembre de 2025 el Congreso Nacional ejecutó 5 mil 942 millones de lempiras, de los cuales más de 1,724 millones de lempiras se destinaron a salarios y al menos 627 millones de lempiras a viáticos.

El director de Democracia y Transparencia en la ASJ, Juan Carlos Aguilar, señaló durante la presentación del informe que pese a gozar de todos los beneficios otorgados por ley, los legisladores permanecieron sin sesionar aproximadamente 395 días, cumpliendo apenas 35 % de las sesiones que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL), es decir 31 días por año de 104 posibles.

La baja convocatoria y la ausencia recurrente de diputados se tradujeron en una productividad legislativa decreciente. En 2022 se presentaron 929 proyectos de ley y se aprobaron 156; en 2023, 243 presentados y 59 aprobados; y en 2024, 255 presentados y 55 aprobados. En conjunto, la productividad fue de apenas 19 % entre 2022 y 2024. Cabe señalar que 90 % de los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo fueron aprobados, contra sólo 13 % de los presentados desde el Legislativo.

Los hondureños ya no quieren un Congreso sin sesionar.

Varios sectores de la sociedad hondureña han coincidido en su llamado a respetar el orden y la legalidad de la nueva junta directiva del Parlamento hondureño.

Para el caso, el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (Cohdesse), en representación del movimiento cooperativo, asociativo y comunitario que impulsa la economía social en Honduras, exhortó a que en la elección de la junta directiva provisional prime el orden, la legalidad y el respeto.

En ese sentido, demandan a las fuerzas del orden del Estado cumplir con su mandato constitucional de preservar el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y proteger el normal desarrollo de los actos institucionales.

Honduras necesita certidumbre jurídica, estabilidad institucional y paz social, enfatizó el sector social de la economía.

Asimismo, hicieron un llamado a la unidad nacional para avanzar hacia soluciones políticas responsables que fortalezcan las instituciones y respondan a las legítimas aspiraciones del pueblo hondureño.

De su lado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), exhortó a que la instalación del Congreso Nacional período 2026-2030 sea en un ambiente de paz, legalidad y en orden.

Mediante un pronunciamiento público, la iniciativa privada pide a las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional que la instalación del nuevo período y elegir la junta directiva provisional sea en paz y se privilegie el diálogo y la construcción de consensos.

Clamaron que las diferencias políticas no deben trasladarse a la sociedad hondureña, ni generar confrontaciones que puedan derivar en conflictos sociales, inestabilidad institucional o afectaciones al clima económico.

La representación empresarial señaló que los actores políticos y diputados tienen la obligación de actuar con madurez, responsabilidad y visión de país, su prioridad debe ser trabajar y legislar por el bienestar de los hondureños. PD