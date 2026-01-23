Instalada junta directiva en propiedad del Congreso

Tegucigalpa – Al filo de las 3.36 de la tarde de este viernes 23.01.2026. comenzó la sesión para definir la integración de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional. El diputado por Valle, Tomás Zambrano fue electo como el titular de la Cámara.

– Este viernes se definió la junta directiva legislativa para los próximos dos años, a excepción del presidente que ocupará el cargo todo el cuatrienio.

– Inicia un nuevo Congreso marcado por grandes expectativas luego de la accidentada gestión de Luis Redondo. “Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño en los próximos cuatro años”, puntualizó Tomás Zambrano.

Los últimos en llegar al hemiciclo fueron los 41 diputados de la bancada del Partido Liberal, luego de expresar su molestia por cambios de los curules donde se ubican las diferentes fuerzas políticas del Poder Legislativo.

Desde un inicio el Partido Libertad y Refundación (Libre), dejó claro que no participarían en la elección de la junta directiva en propiedad. Sus 35 parlamentarios también expresaron su malestar por los cambios de curules a último momento.

El presidente Tomás Zambrano dio por iniciada la sesión de esta tarde haciendo un llamado a todas las bancadas para que se dediquen a legislar por Honduras.

Proceso Digital presente en la Cámara Legislativa hondureña.

La oración la hizo la diputada Sara Zavala, quien pidió iluminación al Creador del Universo para que guie los pasos del pleno en los próximos cuatro años.

El diputado Carlos Ledezma leyó el acta de la sesión anterior en la que se instaló la junta directiva provisional. El pleno aprobó el acta sin ninguna rectificación.

Seguidamente, se tomó la promesa de ley de los 128 diputados que componen el pleno.

El legislador de Santa Bárbara, Mario Pérez introdujo una moción nominativa para elegir la junta directiva en propiedad de ese poder del Estado. Recordó que hace cuatro años el hemiciclo legislativo fue invadido por quienes ni siquiera ocupaban el cargo de diputados.

El pleno del CN tomó su promesa de ley.

La moción de la junta directiva en propiedad queda representada por las cinco bancadas: Tomás Zambrano (Presidente), Ericka Urtecho (vicepresidenta), Tania Pinto (vicepresidenta), Mario Segura (vicepresidente), Lissi Matute Cano (vicepresidenta), Leonel López (vicepresidente), Karla Figueroa (vicepresidenta), Joshy Toscano (vicepresidente), Johanna Bermúdez (vicepresidenta), Godofredo Fajardo (vicepresidente), Rolando Contreras (vicepresidente), Carlos Ledezma (Secretario), Francis Cabrera (Secretario 2), Ariana Banegas (primer prosecretaria) y Fernando Castro (Segundo prosecretario).

Como directivos alternos: Wilson Pineda (Vicepresidente 1), Allan Padilla (Vicepresidente 2), José Jaar (Vicepresidente 3), Waleska Valenzuela (Vicepresidente 4),Gustavo González (Vicepresidente 5), Víctor Amador (Vicepresidente 6),Pedro Mendoza (Vicepresidente 7), Marco Aurelio Tinoco (Vicepresidente 8), Roy Dagoberto Cruz (Vicepresidente 9), Adrián Martínez (Secretario alterno), José Rolando Sabillón (Secretario alterno),Juan José Zerón González (Secretario alterno), Roberto Pineda Chacón (Secretario alterno).

El presidente del CN, Tomás Zambrano.

Discurso esperanzador

El ahora titular de la Cámara Legislativa, Tomás Zambrano se comprometió que entre las primeras acciones del pleno serán: las reformas electorales, la Ley de Empleo Parcial, reformas a la Ley Orgánica de ese poder del Estado, eliminación de la Comisión Permanente Legislativa, derogación del Fondo Departamental o Subvenciones y reformas a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

Zambrano señaló que el Congreso ya no alquilará vehículos para uso de los parlamentarios, al tiempo que enfatizó en la puntualidad y asistencia de los Padres y Madres de la Patria. Curul vacío a partir del domingo no se le pagará, afirmó.

Prometió que la agenda legislativa se construirá con la participación de las cinco bancadas políticas. “No somos iguales a quienes estuvieron en este cargo, y se los vamos a demostrar. Todos tenemos los mismos derechos en este hemiciclo”, discursó.

“Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño en los próximos cuatro años”, puntualizó Zambrano.

La sesión se cerró a las 4.37 de la tarde de este viernes.

El pasado miércoles se eligió la junta directiva provisional con Tomás Zambrano como presidente, Carlos Ledezma como secretario, y Godofredo Fajardo de vicepresidente. La moción contó con el apoyo de 85 congresistas, pero la representante de Libre –Melbi Ortiz– retiro su firma este día.

El domingo 25.01.2026. se instala la primera legislatura del Congreso período 2026-2030. Los congresistas fueron convocados a las 11.00 de la mañana para la primera sesión. JS

Júbilo en la Cámara Legislativa esta tarde. Será un CN sin distingos de colores y sin negarle la palabra a nadie, prometió Tomás Zambrano. #ProcesoDigital pic.twitter.com/YpoB7RGDUp — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 23, 2026