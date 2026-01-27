Inicia la era Asfura

Tegucigalpa – La era del presidente Nasry Juan Asfura Zablah inicia este martes 27.01.2026. en Honduras, luego de un apretado triunfo en las elecciones generales por un poco más de 30 mil votos, lo que lo obliga a hacer cogobierno con el Partido Liberal.

– El Partido Nacional vuelve al poder más rápido de lo que imaginó luego del cuestionado gobierno de Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico e indultado por el presidente de EEUU, Donald Trump.

– Se conocen cuatro funcionarios del gabinete de Asfura: Emilio Hernández Hércules en la Secretaría de Finanzas, Mireya Agüero en Cancillería, Luis Castro como secretario privado de la Presidencia y Juan Carlos García como ministro de la Presidencia.

Asfura, de 67 años, se convierte en el presidente número 13 de la reciente etapa democrática. Este martes toma juramento del cargo en el hemiciclo legislativo, un hecho histórico porque siempre se realizaba en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Nacido el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, es un empresario y político hondureño. Está casado con Lissette del Cid, originaria de Intibucá, con quien tiene tres hijas: Monique, Stephanie y Alexandra.

Será una ceremonia austera, sencilla y rápida, según lo pidió el propio Asfura, quien no quiso gastar los millones de lempiras que se acostumbran en este tipo de acontecimientos.

El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que el acto de juramentación del Presidente de la República es un acto meramente legislativo a manos de su titular en una sesión del Congreso Nacional.

“Hoy el presidente Tito Asfura no quiere esos gastos de millones, hablamos que una toma de posesión puede llevar en gastos hasta 100 millones de lempiras. Tito ha dicho que quiere una toma de posesión tranquila”, expresó.

Entre los invitados al evento de asunción al poder están el cuerpo diplomático acreditado en el país y los concurrentes y representantes de otros sectores.

El propio presidente hondureño ya adelantó que Emilio Hernández Hércules lo acompañará en la Secretaría de Finanzas, Mireya Agüero en Cancillería, Luis Castro como secretario privado de la Presidencia, Juan Carlos García como ministro de la Presidencia.

Lo que ha dejado claro Asfura es que no recurrirá a diputados del pleno para que dirijan ministerios u oficinas de gobierno.

Igualmente, ya adelantó que decretará emergencia en el sector salud y en la red vial de Honduras, así como la venta del avión presidencial que fue autorizada por el Congreso Nacional.

También anunció que se imprimirán 10 millones de libros para más de 1.2 millones de alumnos de primero a undécimo grado, así como guías para los maestros, como sus primeras acciones de gobierno.

Nasry Asfura.

El hombre de los burros

El hombre de los burros (zapatos rústicos de trabajo de construcción), sus tradicionales pantalones de mezclilla que suele usar sin cinturón y camisas azul celeste remangadas, Papi -como le llaman- se ha granjeado un espacio en el corazón de los hondureños que esta vez lo favorecieron con el voto. Hombre muy a la antigua, de pocas palabras, que extrañamente usa todavía los teléfonos Motorola V-30, le encanta romper el protocolo y comerse una tortilla en cualquier mercado popular.

Proviene de una familia de inmigrantes que se establecieron en Honduras, donde construyó un imperio en la industria de la construcción. Creció en Tegucigalpa y realizó sus estudios de educación media en el instituto San Francisco de Tegucigalpa. Rápidamente se dio cuenta de que la construcción era lo suyo y antes de la política ya había constituido su consorcio en esa rama.

Asfura, conocido popularmente como «Tito», obtuvo una estrecha ventaja sobre su principal rival, Salvador Nasralla, en un proceso electoral marcado por tensiones, retrasos y los intentos por judicializar a las consejeras electorales a fin de dañar la institucionalidad.

Asfura ya se reunió con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

La elección de Asfura representa no sólo un cambio de rumbo ideológico, sino también una prueba de resiliencia para la democracia en Honduras. A pesar de las acusaciones del oficialismo de irregularidades y de las intervenciones externas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), hizo la declaratoria electoral el 24 de diciembre de 2025, con un 99.8 % de las actas escrutadas destacando la participación ciudadana y el respeto al proceso democrático, versión que es avalada por las distintas misiones de observación electoral.

Su carrera política comenzó con un enfoque pragmático y orientado al servicio público. En el periodo de alcalde de Ricardo Álvarez fue regidor municipal.

En las elecciones de noviembre de 2009, fue elegido diputado al Congreso Nacional, pero luego nombrado por el presidente Porfirio Lobo como ministro del FHIS.

De 2014 – 2022, sirvió como alcalde de Tegucigalpa, implementando proyectos de infraestructura que mejoraron la capital. Transformó la ciudad en ocho años y nunca inauguró alguna de sus grandes obras porque para él lo importante era echarlas a andar lo más pronto posible.

En 2021, fue candidato presidencial, perdiendo ante Xiomara Castro, pero ganando experiencia valiosa para su campaña de 2025. Hace cuatro años fue el primero en reconocer la derrota y fue a la residencia de Castro para felicitarla por el triunfo. Hoy, Asfura no recibió la felicitación de Castro.

Asfura anunció que achicará el gobierno.

Reducción del Estado y cogobierno

Al menos 38 instituciones serán eliminadas del aparato gubernamental para ahorrar unos 15 mil millones de lempiras y varias secretarías serán manejadas por el Partido Liberal en el gobierno del nacionalista Nasry Asfura.

Así lo confirmó la vicepresidenta electa María Antonieta Mejía, quien detalló que de 112 entre instituciones, proyectos y programas que maneja el gobierno, al menos se eliminarán 38, es decir que quedarán 74, lo que significará un ahorro de entre 10 y 15 mil millones de lempiras.

Reforzó que estas instituciones que se eliminarán tienen duplicidad de funciones y representan un gasto oneroso para el gobierno.

Habrá reducción del gobierno que representará un ahorro hasta de 15 mil millones de lempiras.

La designada Mejía expresó que “el Estado no es un ente empleador, es un generador de condiciones para la inversión, tanto nacional como extranjera y que de esa forma se generen empleos”.

De su lado, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recordó que Nasry Asfura le dijo al Partido Liberal que le dieran la oportunidad de cogobernar para poder responder a Honduras.

“Eso significa que el Partido Liberal va a tener algunos espacios en el Poder Ejecutivo”, confesó.

Asfura es visto como un líder accesible, con el lema «¡A la orden!» que resuena entre los hondureños y que esperan cumpla con sus ofertas de campaña que hoy lo sientan en la silla presidencial. JS