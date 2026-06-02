Inicia exhumación de cuerpos de 20 campesinos asesinados en Colón

Tegucigalpa – Este martes inició la exhumación de los 20 cuerpos de campesinos asesinados el pasado 21 de mayo en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.

Así lo confirmó el comisionado de Policía Rolando Ponce Canales, titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quien acompañó al personal médico-forense en este proceso.

La exhumación se realizará a los 20 cuerpos, pero este día se inició con tres, se conoció.

Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público (MP), confirmó que un juzgado con jurisdicción nacional aprobó la solicitud hecha por el ente acusador del Estado para poder exhumar los 20 cuerpos.

“La fiscalía busca tener acceso a información importante que puede llevar a conclusiones los expediente de investigación criminal”, explicó.

En ese orden, se prevé que en los próximos días se realicen el resto de las exhumaciones. (RO)