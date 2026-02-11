Inicia etapa de socialización de nueva Ley de Empleo por Hora

Tegucigalpa – El diputado liberal Alberto Cruz, quien preside la comisión especial que dictamina la Ley de Empleo por Hora, informó que el proyecto ya presenta avances significativos y que en las próximas horas podría estar listo un borrador para iniciar el proceso de socialización con distintos sectores del país.

No obstante, la etapa de socialización ya inició con reuniones con sectores clave como la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT.

El congresista indicó que las reformas toman en cuenta compromisos internacionales asumidos por el país.

“Existe un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 175, que establece cuáles son los parámetros cuando se va a reformar un artículo que versa sobre la jornada máxima legal, en este caso el artículo 328 del Código del Trabajo”, puntualizó.

“Esperamos que en las próximas horas vamos a tener ya un borrador concreto para poder iniciar ese proceso de socialización que incluirá a sectores como empleados, sector obrero, sector privado y diversas instituciones del Estado», agregó.

Cabe señalar que el Congreso Nacional derogó en el 2022 la Ley de Empleo por Hora en un amplio debate parlamentario, la normativa estuvo vigente desde enero de 2014 en Honduras.

La ley permitía a los empresarios contratar por horas, sin otorgar los beneficios plenos del que goza un empleado permanente, por lo que los parlamentarios argumentaron que era lesiva para el sector obrero.

No obstante, tras la instalación de una nueva legislatura en el Congreso Nacional se volvió a abordar el tema y ahora se socializa la iniciativa la cual contará con un borrador en las próximas horas. (RO)