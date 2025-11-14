Tegucigalpa – Este día se inició la entrega de las credenciales de los 33 mil 503 observadores electorales, informó la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

Hoy comenzó oficialmente la entrega de credenciales para observadores electorales, indicó en su cuenta de X.

Hoy comenzó oficialmente la entrega de credenciales para observadores electorales.



En total, para estas Elecciones Generales 2025 participarán:

•Observadores nacionales: 32,612

•Observadores internacionales: 831

•Observadores invitados:60



Este compromiso ciudadano demuestra… pic.twitter.com/vYpemmN1z9 — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) November 14, 2025

Detalló que en total, para estas Elecciones Generales 2025 participarán:

•Observadores nacionales: 32,612

•Observadores internacionales: 831

•Observadores invitados: 60

Inicia entrega de 33 mil 503 credenciales de observadores electorales https://t.co/yuHjqgr0Ox vía @ProcesoDigital pic.twitter.com/B72bN0y6jQ — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 15, 2025

Este compromiso ciudadano demuestra que Honduras avanza hacia un proceso democrático y transparente, señaló la consejera López.

De acuerdo a autoridades del CNE este será el proceso electoral más observado de la historia democrática del país. (RO)