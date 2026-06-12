Inicia en Honduras fenómeno climatológico El Niño el cual causará sequía por un año

Tegucigalpa – El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, informó que este 11 de junio inició de forma oficial en Honduras el fenómeno climatológico El Niño, el cual causará sequía durante un año.

Este 11 de junio se ha declarado oficialmente el inicio del fenómeno climático El Niño, el cual, según los pronósticos, se extenderá hasta inicios del próximo año y tendría una intensidad significativa, refirió el funcionario.

En Honduras, este fenómeno provocará una canícula más prolongada de lo habitual y un déficit de lluvias de hasta un 40 %, afectando principalmente a las comunidades del Corredor Seco, detalló.

Además, El Niño favorecerá una mayor actividad ciclónica en el océano Pacífico cercano a la costa de Centroamérica, mientras que en el Atlántico se prevé una temporada menos activa.

El fenómeno de El Niño (ENOS) es un patrón climático natural caracterizado por el calentamiento inusual de las aguas superficiales en el Océano Pacífico ecuatorial.

En términos simples, El Niño favorece las altas temperaturas y una prolongada sequía.

El fenómeno de El Niño consiste en un calentamiento de más de medio grado Celsius de la temperatura promedio en la superficie en el Océano Pacífico, además los vientos que soplan del Este cerca de la superficie marina se debilitan y las lluvias que por lo general se producen sobre Australia, se trasladan al centro del Océano Pacífico sobre las Polinesias.

En Honduras se encuentra en etapa de «Niño Fuerte o Godzila» lo que significa que pese a las actuales lluvias se afronta una temporada de sequía.

En Honduras, por lo general El Niño produce una canícula más intensa y larga en los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Ocotepeque y en el sur de los departamentos de Comayagua, Intibucá y Lempira; lo que se traduce en sequías, especialmente desde finales de junio hasta principios de septiembre. (RO)