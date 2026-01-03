Inicia el fin del socialismo del siglo XXI con la captura de Maduro: Tomás Zambrano

Tegucigalpa– Tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo que inició el fin del socialismo del siglo XXI.

A través de su cuenta de X, posteó “inicia el fin del Socialismo Siglo XXI con la captura del narcodictador y terrorista de Venezuela Nicolás Maduro aliados de Libre en Honduras”.

Agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump “Gracias al presidente Donald Trump por liberar de esas cadenas de esclavitud que los venezolanos vivieron por más de 25 años, ejemplo para los dictadores de Latinoamérica que no podrán seguir oprimiendo a sus pueblos”.

"Viva Venezuela, Viva la Libertad", apuntó.