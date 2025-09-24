Inicia cierre de calles por aniversario de la capital

Tegucigalpa – Este miércoles inicia el cierre de calles por motivo de los festejos del 447 aniversario de Tegucigalpa.

Los cierres de calles serán implementados en dos fases: la primera inicia este miércoles 24 de septiembre desde las 9:00 de la noche, mientras que la segunda se aplicará el sábado 27 desde las 4:00 de la madrugada, permaneciendo hasta el domingo 28 a las 5:00 de la tarde, informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.).

La primera fase contempla bloqueos en el bulevar Suyapa, principalmente en las inmediaciones de la gasolinera Uno. También se verán restringidos accesos hacia puntos estratégicos como el túnel de Mall Multiplaza, Florencia Plaza Hotel, rotonda Diagnos, y varias bocacalles adyacentes a negocios como Mavesa, Lama Motors y la farmacia Kielsa.

Otros accesos cerrados incluyen los alrededores de la Catedral Episcopal Santa María de los Ángeles, Pupusas Miraflores, el sector de Senros, Minister Business Hotel y la Torre Libertad. El cierre principal se ubicará en el puente desnivel Paz y Esperanza, junto con la gasolinera Puma y el parqueo de supermercados La Colonia.

La segunda fase contempla un cierre mayor desde el sábado, a la altura del desvío al bulevar Centroamérica. Asimismo, estarán bloqueadas las orejas de la Universidad Metropolitana, Davivienda y el bulevar Centroamérica hacia el bulevar Suyapa. De igual manera, se cerrará la bocacalle ubicada frente a las oficinas del BAC Credomatic.

Estos cierres permanecerán hasta el domingo por la tarde, cuando está previsto que finalicen los arreglos del Carnaval. (RO)