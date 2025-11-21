Ingresos por turismo reportan una caída del 15 % por incertidumbre política

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Andrés Ehrler, informó que los ingresos en la industria sin chimenea han caído 15 % en este año a causa de la incertidumbre política.

“Ahorita lo que tenemos es contracción económica que se ha generado desde las elecciones primarias, desde marzo hemos visto cómo todos los ingresos de la industria turística hablando de restaurantes, cafeterías, hoteles, centros de eventos, los centros de recreación, todos nos han reportado que de una u otra manera han tenido alrededor del promedio, 15 % los ingresos”, indicó.

En tal sentido, Ehrler dijo que el crecimiento que se proyectaba para la industria turística en 2025 no se ha dado y al contrario, estos once meses han tenido una baja de los ingresos.

“Precisamente por ese clima de incertidumbre que después de las primarias empezó a causar en el país por los problemas que hubo al momento electoral y esto ha sido agudizado por las últimas semanas en este clima de incertidumbre”, señaló.

El empresario lamentó que las autoridades del gobierno no han trabajado por darle a ese rubro, el clima de paz, alegría, de saber que los hondureños van a un proceso electoral tranquilo, con lo que diciembre se encamina a ser un mes de mayor incertidumbre para empresas que reservan por la parte corporativa, a las personas que vacacionan en playas o pueblos e incluso en hoteles para despedir el año.

“Lamentablemente esto ha sido diezmado por la incertidumbre, porque el hondureño evalúa antes de gastar un lempira y piensa si en diciembre tendrá trabajo”, dijo al agregar que muchas empresas turísticas siguen contrayendo la generación de empleos de la temporada. VC