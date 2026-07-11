Ingreso de nueva onda tropical dejará lluvias en mayor parte del territorio nacional

Tegucigalpa – Una onda tropical sobre el territorio nacional, generará abundante nubosidad, viento racheado, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos a ocasionalmente fuertes con actividad eléctrica aislada en la mayor parte del país.

Así lo señaló el pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), José Pavón.

Los mayores acumulados se suscitarán sobre las regiones noroccidental, suroccidental, norte, central y oriental, detalló.

Asimismo, se presentarán precipitaciones débiles y dispersas en el sur, agregó.

El oleaje se mantendrá entre dos y cuatro pies de altura en el Litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca.

Las anteriores condiciones son óptimas para la faena y para actividades turísticas. (RO)