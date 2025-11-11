Ingreso de masa de aire frío provocará descenso de temperaturas y lluvias en varias regiones del país

Tegucigalpa– El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco informó que el ingreso de una masa de aire frío al territorio nacional generará abundante nubosidad, vientos frescos y racheados del norte y noreste, así como un descenso en las temperaturas y precipitaciones intermitentes de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

-El oleaje alterado en el litoral Caribe será de 5 a 7 pies y llueve copiosamente en el norte del país.

El meteorólogo de Cenaos, Mario Centeno, detalló que los efectos más significativos se presentarán en las regiones noroccidental, norte, insular, y en algunos sectores del centro y oriente del país. En el resto del territorio se esperan lluvias débiles, a excepción de las regiones sur y suroccidente, donde prevalecerán las condiciones secas.

Centeno explicó que la fase lunar actual es cuarto menguante, y que el oleaje en el litoral Caribe será de 5 a 7 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies.

Asimismo, informó que el sol salió a las 5:47 de la mañana y se pondrá a las 6:18 de la tarde.

Las temperaturas estimadas para este día son las siguientes:

Región Oriental: máxima de 27 °C y mínima de 22 °C.

Región Occidental: máxima de 23 °C y mínima de 14 °C.

Tegucigalpa: máxima de 25 °C y mínima de 18 °C.

Zona Insular: máxima de 27 °C y mínima de 25 °C.

Zona Norte: máxima de 26 °C y mínima de 23 °C.

Zona Sur: máxima de 34 °C y mínima de 24 °C.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante los vientos fuertes, las lluvias eléctricas y el descenso de las temperaturas, especialmente en zonas altas y montañosas del país.LB