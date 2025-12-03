Ingreso de humedad y pronóstico de lluvias para varias regiones del país

Tegucigalpa- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de COPECO informó que un flujo de viento del noreste transportará humedad proveniente del mar Caribe hacia el territorio nacional durante este miércoles, generando lluvias, lloviznas y chubascos débiles y dispersos en varias zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones afectarán principalmente las regiones oriental, sectores del norte, centro y occidente, mientras que en el suroccidente y sur predominarán condiciones secas con cielos mayormente despejados.

Condiciones marítimas y fase lunar

CENAOS indicó que la fase lunar se encuentra en cuarto creciente, y el oleaje será de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas estables para la navegación de embarcaciones pequeñas y medianas.

Salida y puesta del sol

Salida del sol: 5:59 a. m.

Puesta del sol: 6:19 p. m.

Temperaturas por regiones

El informe detalla las temperaturas máximas y mínimas previstas para este miércoles:

Zona Sur: máxima 35 °C, mínima 26 °C

Zona Norte: máxima 29 °C, mínima 22 °C

Zona Central: máxima 29 °C, mínima 19 °C

Tegucigalpa (Distrito Central): máxima 26 °C, mínima 18 °C

Zona Insular: máxima 29 °C, mínima 25 °C

Zona Occidental: máxima 29 °C, mínima 14 °C

Zona Oriental: máxima 29 °C, mínima 19 °C

CENAOS–COPECO recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente en áreas donde se prevé humedad y lloviznas, así como mantenerse informada por los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.LB