Ingreso de humedad dejará lluvias en la tarde y noche de este domingo en varias regiones

Tegucigalpa- Condiciones secas en la mayor parte del país, mientras que por la tarde y primeras horas de la noche el ingreso de humedad desde el océano Pacífico generará precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones del sur, suroccidente y partes del centro.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este domingo que se mantiene el transporte de humedad proveniente del mar Caribe hacia el territorio hondureño y la formación de una vaguada, continuará generando lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, principalmente en las regiones norte y occidente del país.

Según el boletín meteorológico, se esperan precipitaciones débiles y aisladas en las zonas oriental y central, mientras que en el resto del país prevalecerán condiciones secas con cielo parcialmente nublado.

El informe también detalla que la fase lunar actual es cuarto creciente, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país. El oleaje en el mar Caribe y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 1 y 3 pies de altura.

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 29°C, mínima de 20°C

Zona sur: Máxima de 40°C, mínima de 27°C

Zona central: Máxima de 33°C, mínima de 21°C

Zona norte: Máxima de 33°C, mínima de 23°C

Zona insular: Máxima de 32°C, mínima de 27°C

Zona oriental: Máxima de 32°C, mínima de 22°C

Zona occidental: Máxima de 32°C, mínima de 14°C. IR