Ingreso de frente frío dejará lluvias y bajas temperaturas en el país

Tegucigalpa- El ingreso de un frente frío al país, estará produciendo cielo nublado, temperaturas frías, lluvias y chubascos moderados a fuertes y dispersos para las regiones del norte y noroccidente, lluvias y lloviznas débiles en sectores del centro.

De acuerdo con el pronóstico emitido este sábado por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, en Intibucá se registrarán las temperaturas más bajas donde defenderán hasta los 5 y 7 grados.

En cuanto a las condiciones astronómicas, la fase de la Luna será luna nueva.

El oleaje tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación.

El Sol saldrá a las 6:07 de la mañana y se ocultará a las 5:25 de la tarde, según el reporte oficial.

Temperaturas por regiones

Zona Sur: máxima de 37°C y mínima de 23°C

Zona Central: máxima de 20°C y mínima de 12°C

Zona Norte: máxima de 21°C y mínima de 14°C

Francisco Morazán (Tegucigalpa): máxima de 18°C y mínima de 9°C

Zona Insular: máxima de 23°C y mínima de 15°C

Zona Occidental: máxima de 29°C y mínima de 11°C

Zona Oriental: máxima de 30°C y mínima de 19°C. IR