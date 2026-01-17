Ingresan dos menores con quemaduras en sus cuerpos al Hospital General del Sur

Tegucigalpa – Dos menores de edad ingresaron a la sala de emergencia del Hospital General del Sur con quemaduras en diferentes partes de sus cuerpos.

–Los menores una niña y un varón llegaron procedentes del municipio de Namasigüe.

El portavoz del hospital, Nehemías Córdoba, manifestó que los infantes, una de 12 años y un varoncito, cuya edad no se precisó, fueron atendidos en ese centro asistencial.

Sin embargo, el varoncito que resultó mayormente afectado fue trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La niña presenta quemaduras de segundo grado en el pecho, las piernas y en el brazo derecho. Ambos pequeños se encuentran fuera de peligro, sostuvo Córdoba.

Según el relato de los padres, ellos estaban quemando basura en el patio de la casa, mientras sus dos hijos jugaban tranquilos a un extremo de donde estaban las llamas.

Comentaron que al parecer en medio de los desperdicios había un bote repleto de alcohol que, al hacer contacto con las llamas, explotó y los menores de edad resultaron afectados. IR