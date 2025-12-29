Ingresa menor por quemaduras por pólvora al Hospital Mario Catarino Rivas

Tegucigalpa – Gabriel Paredes, director del Hospital Mario Catarino Rivas, confirmó que en las últimas horas ingresó un menor por quemaduras por pólvora.

Se trata del menor número 13 en esta temporada y el número 16 de casos de quemaduras por pólvora que atiende este centro asistencial, indicó el galeno.

Se reportan 16 pacientes con quemaduras por pólvora en esta temporada navideña, 13 son menores de edad, precisó.

Reflexionó que los padres son responsables de los menores y no deben permitir que los infantes manipulen pólvora.

Cabe señalar que la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem) registra 12 quemados por pólvora esta temporada navideña.

Lo anterior eleva a 25 menores quemados por pólvora solo en las dos principales ciudades del país. (RO)