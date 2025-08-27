Ingresa a la CSJ una nueva solicitud de extradición desde Argentina

Tegucigalpa- Una nueva solicitud de extradición ingresó a Honduras, pero esta vez, desde la República de Argentina, confirmaron autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre el extraditable, así como, los delitos por los que es solicitado por esa nación de Sudamérica.

Las autoridades de la CSJ, indicaron que la misma será turnada al juez de extradición.

Los portavoces del Poder Judicial, indicaron que no se pueden dar detalles sobre el pedido de extradición ya que se puede provocar la fuga de la persona solicitada.

Desde junio no ingresa una solicitud de extradición desde Estados Unidos, apuntaron las autoridades.

Honduras ha extraditado a 62 hondureños desde el 2014 que se aprobó el acuerdo de extradición.

Los 62 extraditados

La lista de 61 ciudadanos hondureños entregados a EEUU y Costa Rica en los últimos 10 años la componen: Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, Juving Alexander Suazo Peralta, Miguel Arnulfo Valle, Luis Alonso Valle, José Inocente Valle, Marlen Griselda Amaya Argueta, Héctor Emilio Fernández Rosa, Wilmer Carranza Bonilla, José Raúl Amaya Argueta, Carlos Emilio Arita Lara, Juan Carlos Arbizú Hernández.

Asimismo, Sixto Obed Argueta García, Ludwig Criss Zelaya Romero, Jairo Arias Mejía, Noé Montes Bobadilla, Sergio Neftalí Mejía Duarte, Arnulfo Fagot Máximo, Roberto de Jesús Soto García, Geffry Darío Guzmán Tobar, Arístides Díaz Díaz, Osman Donay Martínez Guevara, José Adalid Amaya Argueta, José del Tránsito García Teruel, Martín Adolfo Díaz Contreras, Miguel Carlos Cordón López, Fredy Mármol.

También Michael Dixon Rivers, Óscar Santos Tovar, Juan Orlando Hernández, Juan Carlos Bonilla, Herlinda Bobadilla, Tokiro Ramírez Rodas, José Luis Oliva Meza, Norlan Carrasco López, Michael Powery Wood, Arnaldo Urbina, Midence Oquelí Martínez Turcios, Mario Rojel Urbina, María Mendoza Mendoza, Erasmo Ávila Palacios, Miguel Alfredo Erazo Lazo (a Costa Rica).

Igualmente, a Mayer Banegas, Jorge Alberto Viera Chirinos, Elmer Bonilla Matute, Luis Alfredo Escalante Landaverde, Francisco Roberto Cosenza, David Elías Campbell Licona, Jorge Luis Aguilar Reyes, Víctor Viera Chirinos, Edgardo René Velásquez y Mario Rodolfo Mejía, Orbin Velásquez, Erick Raudales, Mario Cálix, Sergio Mauricio Gonzales Bobadilla (a Costa Rica), Javier Marín Gonzales, Santos Erazo Licona, Abner Estrada, José Rafael Sosa Méndez, Rene Javier Santos Alfaro, Olvin Javier Velásquez Maldonado y este día a Francis Omar Herrera Arita. IR