Ingredientes para torrejas y nacatamales comienzan escalada de precios; huevos suben L. 10 en Zonal Belén

Tegucigalpa – La escalada de precios para ingredientes necesarios para la elaboración de los platillos navideños por excelencia, las torrejas y los nacatamales, comenzó, de acuerdo con los resultados de los monitoreos en los mercados capitalinos.

El defensor de derechos de los consumidores, Adalid Irías, reportó que los vegetales usados en la elaboración de nacatamales también reportan alza, como es el caso de las papas (3 lempiras) y los tomates (2 lempiras).

En el caso de los huevos, Irías dijo que, en el zonal Belén, el ajuste es de 10 lempiras y desde hoy el cartón de huevos grandes se cotiza a 110 lempiras.

En tanto, otro producto necesario para los postres navideños, la rapadura de dulce reporta un aumento de dos lempiras, de 55 a 57 lempiras.

Asimismo, los cortes de carne de res reportan alzas. “Hoy cuatro variedades de carnes reportan un ajuste de dos lempiras; la costilla de 68 a 70 lempiras, el tajo de res de 82 a 84, igual que la carne molida y el lomo de res, de 70 a 72 lempiras”, indicó. El aumento se reporta luego de que los carniceros también reportaron alza en la carne en canal. VC