Ingenieros, arquitectos y consultores se suman a rechazo de plan de ordenamiento territorial de la AMDC

Tegucigalpa – Ingenieros civiles, arquitectos y consultores se sumaron este sábado a la industria de la construcción en su rechazo al plan de ordenamiento territorial de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y emitieron un comunicado conjunto para expresar su posición.

(Leer) La Chico rechaza nueva normativa de ordenamiento territorial y urbanismo del Distrito Central

Reunidos en el Comité Intergremial de la Industria de la Construcción y Consultoría, integrado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), el Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH), la Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría (CHEC) y la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), expresaron una profunda preocupación y firme inconformidad respecto a la aprobación y publicación del Plan Maestro de Ordenamiento Territorial del Distrito Central.

Los gremios resaltaron que este plan fue realizado sin un proceso real, efectivo y verificable de consulta técnica e institucional con los entes, los que recuerdan, por mandato legal, técnico y profesional, velan por el adecuado desarrollo urbano, la seguridad jurídica y la sostenibilidad de la ciudad.

“Este Comité deja constancia expresa de que no fue convocado de manera formal ni participó de forma integral en la discusión, validación técnica ni construcción consensuada del referido instrumento”, reza el comunicado que argumenta la ausencia de un diálogo técnico estructurado con los gremios especializados constituye una grave omisión institucional, especialmente tratándose de una normativa de alto impacto económico, social, urbano y ambiental para Tegucigalpa y Comayagüela.

Enfatizan que la planificación territorial no puede ni debe ejecutarse mediante imposiciones administrativas ni decisiones aceleradas, desvinculadas de la realidad operativa, financiera y técnica de la ciudad.

“Un plan maestro carece de legitimidad y viabilidad cuando se aprueba sin sustento técnico multidisciplinario, sin análisis de impacto regulatorio, sin evaluación de costos de implementación y sin una hoja de ruta clara para su aplicación”, reza el comunicado conjunto.

En la misiva enviada al alcalde Jorge Aldana, los gremios involucrados en el desarrollo urbano advierten que la forma en que este Plan ha sido aprobado genera riesgos serios y concretos, como el incremento de la discrecionalidad administrativa, la paralización o encarecimiento de proyectos públicos y privados y la inseguridad jurídica para la inversión y el desarrollo urbano.

Asimismo argumentan que el mencionado plan es un riesgo para la afectación directa a la generación de empleo formal además para los conflictos legales innecesarios entre la administración municipal, los desarrolladores y los ciudadanos.

El Comité asegura que no se opone al ordenamiento territorial ni a una visión de ciudad de largo plazo. Resaltó que al contrario, “somos promotores históricos de una planificación urbana responsable, técnica, moderna y sostenible. Lo que rechazamos es la aprobación de instrumentos normativos débilmente estructurados, desconectados de la realidad técnica y económica del Distrito Central y carentes de consenso institucional”, defienden.

Los gremios solicitan la suspensión de la aplicación del Plan Maestro aprobado, la apertura inmediata de una mesa técnica interinstitucional, con participación plena y vinculante de los gremios firmantes y la realización de una revisión técnica, jurídica y operativa integral del instrumento.

“Tegucigalpa aún está a tiempo de corregir el rumbo. Gobernar implica escuchar, consensuar y rectificar cuando las decisiones carecen de sustento técnico e institucional. La ciudad necesita reglas claras, viables y construidas con quienes tienen el conocimiento y la experiencia para hacerlo bien”, refiere. VC