Infraganti capturan a pareja cuando distribuía droga en la capital

Tegucigalpa- Una pareja fue capturada en la capital por agentes policiales al ser considerada sospechosa de pertenecer a una banda criminal independiente presuntamente dedicada al tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas.

La captura de la pareja se registró en el bulevar Kuwait en la capital cuando realizaban una entrega de drogas.

Durante la operación, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para recopilar evidencias que vinculen a los detenidos con actividades ilícitas.

Al momento de la captura se les decomisó varios envoltorios conteniendo polvo blanco supuesta cocaína y armas de fuego.

Ambos serán puestos a la orden de las instancias judiciales competentes para continuar con el proceso legal. IR