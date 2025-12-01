Informe revela fuerte dominio digital de Salvador Nasralla en jornada electoral del 30 de noviembre

Tegucigalpa – Contundente liderazgo de Salvador Nasralla en el ecosistema digital durante la jornada electoral de este 30 de noviembre en Honduras.

El informe elaborado por el especialista Raúl Ramírez, que compartio con Proceso Digital, que examina tres indicadores clave: interés ciudadano, búsquedas en Google e interacción en redes sociales alrededor de los principales candidatos presidenciales: Nasralla, Rixi Moncada y Nasry “Tito” Asfura, revela que pese al poderío del partido en el poder el candidato liberal con menos medios, encabeza las tendencias.

Google Trends: Nasralla encabeza con amplia ventaja

Según Ramírez, los datos de búsqueda en Google muestran que Nasralla se posicionó claramente como el candidato más consultado por los hondureños. Su nombre encabeza las tendencias nacionales, superando por un margen amplio tanto a Moncada como a Asfura.

Este comportamiento, explica el especialista, refleja mayor curiosidad, interés informativo y seguimiento inmediato hacia el aspirante de la oposición.

Interacciones en redes sociales: un “Día D” marcado por la fuerza comunicacional

En las redes sociales, la tendencia del día revela un escenario diferente al aparato de campaña tradicional.

De acuerdo con el análisis, mientras el Gobierno y la candidata de Libre, Rixi Moncada, movilizan un impulso digital considerable gracias a estructuras y recursos, Salvador Nasralla sobresale por lo que Ramírez describe como “su fuerza comunicacional orgánica”, un alcance generado sin grandes inversiones, pero con alta capacidad de conexión emocional.

Esto provoca que el tamaño de la conversación digital alrededor de Nasralla sea más dinámico, participativo y orientado al compromiso de las audiencias.

Audiencias digitales favorables

El informe detalla un dato clave: 68 % de las audiencias digitales muestran favorabilidad hacia Salvador Nasralla, 32 % hacia Rixi Moncada y un 46 % hacia Nasry “Tito” Asfura.

El análisis señala que estas cifras reflejan quién está logrando generar mayor empatía, conversación y respaldo emocional entre los usuarios conectados.

En cuanto a sentimiento digital, Nasralla también lidera en redes sociales reafirmando un 46.6 % sentimiento positivo, 39.1 % neutral y un 14.3 % negativo.

Por su parte, Rixi Moncada, acumulo hoy un 44.5 % positivo un 43.2 % neutral y un 12.3 % negativo

Mientras el candidato nacionalista Nasry “Tito” Asfura llegó a un 31.1 % de sentimiento positivo un 51.7 % neutral y 17.2 % negativo.

Según el especialista, Nasralla domina la conversación positiva, mientras Asfura registra el menor nivel de respaldo emocional en redes.

Hashtags y frases clave en tendencia

El informe también identifica las etiquetas y frases que mayor fuerza alcanzaron durante la jornada electoral, destacándose aquellas relacionadas con el llamado al voto, la defensa de la democracia, denuncias ciudadanas y mensajes de apoyo positivos y negativos para los tres candidatos.

Los de Nasralla y Moncada, fueron los que mayor volumen y permanencia registraron durante el 30 de noviembre.

El análisis confirma que, en el terreno digital, Salvador Nasralla llega al cierre de la jornada electoral como el candidato con mayor visibilidad, interacción positiva y liderazgo en búsquedas, superando ampliamente a Rixi Moncada y Nasry Asfura.

El análisis concluye que las tendencias digitales no predicen precisamente resultados electorales, pero sí indican quién está ganando la narrativa del día y movilizando con mayor eficacia a la ciudadanía en el espacio digital, mismos que según los primeros resultados de boca de urna que se han publicado antes de los resultados oficiales coinciden plenamente con el informe digital dándole ventaja al candidato liberal. LB