Informe de la UNAH refleja que la tasa de desempleo en los hogares el del 6.10 %

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reveló este lunes que el 6.10 %, es decir, seis de cada diez hogares del país están en la tasa de desempleo.

Este lunes presentó los resultados de la VIII Encuesta Económica Familiar Multipropósito (EEFM 2025) por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES).

Esta cifra de tasa de desempleo es una disminución en comparación con el 2024 que fue de 7.20 %, y es una reducción del 1.20 %.

El estudio se basó en una muestra de 10 mil 298 hogares distribuidos en todo el territorio nacional y se desarrolló en el periodo comprendido entre el 6 de noviembre al 15 de diciembre de 2025.

Entre las regiones con mayor participación destaca la región central con el 61.32%, seguido por un 17.73% de la región del Valle de Sula.

Señaló que en el año pasado, la coyuntura económica nacional estuvo influenciada por una estabilización relativa de las variables macroeconómicas.

No obstante, indicó que hubo persistencias de brechas estructurales en el mercado laboral y la volatilidad en los precios de los insumos básicos demanda un análisis detallado que solo la investigación académica puede proveer de manera imparcial y rigurosa.

La UNAH subrayó que estos resultados muestran que el mercado laboral hondureño está recuperando dinamismo, permitiendo que seis de cada diez personas que pierden su empleo logren reubicarse en un periodo determinado.

Sin embargo, detalló que el 40.1% de los desocupados reportaron llevar más de seis meses buscando empleo, lo que evidencia la existencia de un núcleo de desempleo de larga duración que requiere intervenciones específicas.

Seguidamente, la academia puntualizó que en cuanto a la estructura del empleo, los asalariados continúan siendo la categoría predominante con un 67.03%, implicando una fuerte dependencia del sector privado y público.

No obstante, expuso que hay una proporción del 32.97 % de la población que genera sus propios ingresos.

Los sectores económicos de comercio (23.85%) y agricultura (22.84%) continúan siendo los principales generadores de empleo.

Sin embargo, reveló que el 31.85 % de los hogares reportó una disminución neta en sus ingresos respecto al año anterior, mientras que solo un 17.74 % percibió incrementos.

Asimismo, registró que el gasto familiar se vio fuertemente presionado por el costo de los insumos básicos, en la que el rubro de alimentación fue el que experimentó el mayor incremento, afectando al 22.55 % de los hogares.

Igualmente, otros rubros experimentaron incrementos importantes como el transporte con 17.86% y la compra de bienes y servicios con el 17.30 %.

Por otro lado, detalló que el 71.6% de los hondureños sufrió con que su capacidad de ahorro fue peor o igual de mala que en 2024.

“Esto deja a las familias sin un «colchón» financiero ante emergencias, aumentando el riesgo de caer en la pobreza extrema ante cualquier imprevisto de salud o desastre natural”, cita el informe. AG