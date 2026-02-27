Inflación se ubicó en 4.23% en enero y evoluciona la deuda, detalla boletín del Cohep

Tegucigalpa – El más reciente boletín económico de febrero de 2026 del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) destaca que la inflación interanual de bienes y servicios generales alcanzó un 4.23 % en enero de 2026, de acuerdo con el nuevo año base del Índice de Precios al Consumidor (IPC 2025=100).

– La economía hondureña creció 4.7 % al cierre de 2025

– PIB total, lo que refleja un estancamiento económico relativo.

Según el informe, la inflación en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en 4.47 %, reflejando presiones en productos de consumo básico que impactan directamente en el costo de vida de los hogares hondureños.

En cuanto a la actividad económica, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) muestra que al cierre de 2025 la economía hondureña registró un crecimiento aproximado de 4.7 %, cifra superior en un punto porcentual al resultado observado en diciembre de 2024, lo que evidencia una recuperación en el ritmo de expansión productiva.

El boletín también resalta el comportamiento del sector externo. Al cierre de 2025, las exportaciones registraron un incremento de 10.4 % en comparación con 2024, impulsadas principalmente por el dinamismo en las ventas al exterior y el aumento sostenido en el precio internacional del café.

Por su parte, las importaciones alcanzaron un monto de 20,424.6 millones de dólares, lo que representa un aumento de 3.9 % respecto al año anterior, explicado por mayores compras de mercancías generales, especialmente alimentos, bebidas y bienes de consumo.

Evoluciona la deuda

En materia fiscal, el Cohep advierte sobre la evolución de la deuda flotante —obligaciones pendientes de pago a proveedores por compromisos presupuestarios ya adquiridos y devengados— que en los últimos años se ha mantenido alrededor de 20 mil millones de lempiras, en línea con los niveles de ejecución del gasto público.

No obstante, el incremento observado en 2025 apunta a mayores presiones de liquidez al cierre fiscal y posibles desfases entre la ejecución del gasto y la disponibilidad de caja. Aunque esta figura forma parte de la gestión normal del ciclo presupuestario, su acumulación podría afectar la cadena de pagos del sector público, especialmente a proveedores de bienes y servicios, reduciendo su flujo de efectivo, inversión e incluso su sostenibilidad financiera, advierte el sector privado.

El informe también aborda la denominada “paradoja del agro hondureño”. Si bien se registran más productores y mayores rendimientos, esto no se ha traducido en un crecimiento económico sostenido ni en una reducción significativa de la pobreza.

Asimismo, el análisis señala que parte de los resultados responde a diferencias metodológicas entre censos, sin evidencia clara de mejoras sostenidas en productividad, rentabilidad o generación de ingresos.

Entre 2001 y 2024, el PIB agropecuario ha mostrado un crecimiento volátil y por debajo del PIB total, perdiendo peso relativo dentro de la economía. En el período 2021–2024, el agro creció en promedio 2.6 % anual, frente a 3.1 % del PIB total, lo que refleja un estancamiento económico relativo.

Este bajo dinamismo también se refleja en el ámbito social. El boletín subraya que alrededor del 60 % de los hogares hondureños viven en condición de pobreza, con mayor incidencia en zonas rurales, donde el sector agropecuario continúa siendo una fuente central de ingresos para miles de familias. LB