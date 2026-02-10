Inflación mensual registró tasa de -0.11% y la interanual se desaceleró a 4.23%, según BCH

Tegucigalpa – La variación del nivel general del Índice de Precios de Consumo (IPC) registró una tasa mensual de -0.11%, en enero, informó hoy el Banco Central de Honduras (BCH).

De acuerdo con el ente rector de la política económica de Honduras se observó una reducción en el comportamiento de corto plazo.

Lo anterior obedece a la caída de precios de algunos alimentos (tomate, papa y huevo, entre otros), así como, de los combustibles de uso vehicular (gasolina superior, regular y diésel), compensado en parte por el incremento en el precio del servicio de internet, alquiler de vivienda, muebles para el hogar, entre otros.

Por regiones, todos los dominios registraron disminuciones a excepción de la región Sur, destaca la región Metropolitana Distrito Central por ser la menos inflacionaria (-0.31%), influenciado principalmente por los menores precios registrados en las divisiones de Vestimenta y Calzado; Transporte y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas; seguido de las regiones Resto Norte, Litoral Atlántico y Oriental (-0.10% cada una), resultados explicados básicamente por las variaciones de precios en las clasificaciones de Transporte; y Vestimenta y Calzado.

Por su parte, la región Sur registró una variación al alza de 0.08%, debido especialmente al incremento en los precios de las agrupaciones de Muebles, Equipos y Mantenimiento del Hogar; Bebidas Alcohólicas y Tabaco; y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, especialmente limones y carne de res.

En enero de 2026, la inflación interanual se ubicó en 4.23%, cumpliendo con el rango de tolerancia de mediano plazo establecido por la autoridad monetaria (4.0 % ± 1.0 punto porcentual pp).

Este comportamiento es explicado principalmente por los incrementos registrados en las divisiones de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas que contribuyeron en 1.27 pp; y Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (0.47 pp), Restaurantes y Servicios de Alojamiento (0.63 pp); por otra parte, Muebles, Equipos y Mantenimiento del Hogar aportaron 0.34 pp; generando las cuatro divisiones en mención el 64.1% a la tasa interanual. (RO)