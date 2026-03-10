Inflación interanual en Honduras se ubicó en 3.46 % en febrero y se mantiene dentro del rango del BCH

Tegucigalpa – El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Honduras registró en febrero de 2026 una variación mensual de 0.40 %, inferior al 1.15 % reportado en el mismo mes de 2025, mientras que la inflación interanual se situó en 3.46%, manteniéndose dentro del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Honduras (4.0% ± 1.0 punto porcentual).

– De acuerdo con el informe oficial, la inflación acumulada en los primeros dos meses de 2026 alcanzó 0.29%.

– BCH anuncia que suspenderán el índice subyacente, durante seis meses.

El reporte detalla que de los 405 bienes y servicios que conforman el IPC, el 59.50% registró aumentos de precios en febrero, el 32.30% presentó reducciones y el 8.20% no mostró variación.

Energía y alimentos impulsan la inflación mensual

Por clasificación económica, la mayor contribución al resultado mensual provino del rubro de energía, que aportó 0.16 puntos porcentuales, impulsado principalmente por el incremento en los precios de los combustibles, entre ellos gasolina súper, regular y diésel.

Le siguieron: Alimentos con 0.10 puntos porcentuales, debido al aumento en productos perecederos. Otros servicios con 0.09 puntos porcentuales, incluyendo educación y alimentos consumidos fuera del hogar.

Inflación sube en todas las regiones

El informe también señala que los precios aumentaron en todas las regiones del país incluidas en el cálculo del IPC.

Las mayores variaciones interanuales se registraron en: Región Oriental: 4.73%, resto norte: 4.18%, metropolitana de San Pedro Sula: 4.08%

Región Sur: 3.67%, todas por encima del promedio nacional de 3.46%. En contraste, las regiones con menor inflación interanual fueron: Metropolitana del Distrito Central: 2.88%, occidental: 3.01%, Litoral Atlántico: 3.35%, resto central: 3.39%

Suspenderán índice subyacente

El BCH anunció además que durante seis meses se suspenderá la publicación del Índice Subyacente de Inflación, con el objetivo de evaluar y ajustar la metodología de cálculo asociada a la nueva canasta del IPC. LB