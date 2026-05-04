Inflación interanual de marzo alcanza 3.94 %, debido a alza de combustibles: Cohep

Tegucigalpa – La inflación interanual en el país durante el mes de marzo fue de 3.94 %, es decir, un aumento de 0.48 % en comparación con febrero del presente año, reportó este lunes el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

El Cohep emitió este lunes el boletín económico de abril para señalar que la cifra de inflación se debe a un aporte del 0.43 % del sector energético, debido al alza en el precio de los combustibles por el conflicto bélico en el Medio Oriente.

Asimismo, el rubro de alimentos aportó un índice de 0.42 % a la inflación, a causa del aumento en algunos precios de alimentos industrializados y perecederos como lácteos.

Sobre el rubro de bienes, el boletín del Cohep indicó que hubo mayor incidencia en el incremento de precios de los vehículos de transporte terrestre, especialmente carros turismo nuevos, motocicletas, cuatrimotos y medicamentos.

Por otro lado, detalló que la inversión extranjera directa en Honduras al cierre del 2025 fue de 881.2 millones de dólares, una caída del 2.2 % en comparación con el 2024.

Añadió que se registró una negativa de 18.8 millones de dólares en nueva participación de capitales, que refleja menor ingreso de inversionistas y salidas de capital.

Las actividades financieras y de seguros representan un 69 % del total de inversión extranjera directa con un monto de 607.9 millones de dólares, seguido de un 13 % de la maquila que es $111.2 millones, y un 11 % del sector de comercio, restaurantes y hoteles.

Crecimiento económico

Reveló que a finales del 2025, el crecimiento económico de Honduras fue de 3.8 %, un aumento del 0.2 % en comparación con el 2024 y 2023.

El crecimiento económico en 2025 estuvo impulsada por el sector privado que aportó casi el 75 %, mientras que el público generó el resto.

Aunque estimó que la actividad económica para el 2026 será de 3.3 %, en base a proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, consideró que este dinamismo no genera expansión productiva debido a que la inversión restó 0.03 puntos porcentuales por contratación en el sector privado. AG