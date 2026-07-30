Inflación importada y empleo precario mantienen a Honduras en un bajo nivel de bienestar, a criterio de economista

Tegucigalpa – El economista Guillermo Matamoros advirtió que la inflación en Honduras continuará mientras persistan los conflictos internacionales que presionan los precios, especialmente los del petróleo, y señaló que las políticas internas tienen un margen limitado para contener sus efectos mientras no se resuelva la crisis externa.

– Honduras, sigue atrapada en un “equilibrio de bajo nivel” y nos acostumbramos a las carencias, anotó el economista.

Matamoros explicó que Honduras enfrenta un escenario de inflación tanto interna como importada, principalmente por el encarecimiento de los combustibles y otros productos vinculados al mercado internacional. En este contexto, consideró necesario que el Banco Central de Honduras (BCH) sea efectivo en la aplicación de sus políticas para enfrentar las presiones inflacionarias, aunque reconoció que su capacidad de respuesta está condicionada por factores externos.

“Mientras no se solucionen los conflictos bélicos, con las políticas internas no se puede esperar mucho”, sostuvo el economista, al señalar que el país debe concentrarse en encontrar mecanismos que permitan reducir el impacto de esta situación sobre los hogares.

La economía que reflejan las estadísticas y la que vive el ciudadano

Matamoros también llamó a las autoridades a actuar con cautela y evitar confrontaciones, al considerar que existe una diferencia entre los indicadores y análisis económicos y la realidad que enfrentan diariamente los hondureños.

“En la academia se ve una cosa, pero el ciudadano de a pie vive otra realidad”, afirmó.

Según el economista, para buena parte de la población las principales preocupaciones siguen siendo encontrar un empleo, lograr que el salario alcance para cubrir las necesidades básicas y cumplir con sus deudas, en un contexto marcado por la pobreza y las dificultades económicas.

Matamoros describió la situación del país como un “equilibrio de bajo nivel”, en el que la población se ha acostumbrado a desenvolverse con bajos niveles de bienestar y a convivir con carencias que se vuelven parte de la realidad cotidiana.

De acuerdo con su análisis, alrededor del 75 % de la población se mueve dentro de la informalidad, un fenómeno que refleja las dificultades estructurales del mercado laboral. Aunque algunos sectores logran mejores condiciones, sostuvo que la mayoría de los trabajadores no alcanza niveles de bienestar comparables con los de otros países de la región.

En ese sentido, mencionó a Costa Rica como un referente con mayores niveles de bienestar y productividad, mientras que Honduras continúa enfrentando rezagos que limitan sus posibilidades de crecimiento.

“Tenemos bajos niveles de productividad”, señaló, al destacar que el desarrollo económico requiere tanto de la inversión privada como de una inversión pública que funcione de manera complementaria.

Más de la mitad de los trabajadores enfrenta problemas de empleo

Otro de los principales desafíos, según Matamoros es el mercado laboral. Más de la mitad de los trabajadores en Honduras enfrenta algún tipo de problema de empleo, situación que incluye no solo a quienes están desempleados, sino también a quienes permanecen fuera del mercado laboral por falta de oportunidades y a los llamados trabajadores desalentados.

Para Matamoros, esta realidad evidencia que los problemas económicos del país no pueden medirse únicamente a partir de variables como la inflación o el crecimiento económico, sino también desde las condiciones en que viven y trabajan los hondureños.

El reto, concluyó, pasa por generar más oportunidades de empleo, elevar la productividad y crear condiciones para que la inversión empresarial y pública contribuyan de manera conjunta a mejorar el bienestar de la población. LB