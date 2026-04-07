Inflación en Honduras podría alcanzar dos dígitos y afectar el acceso al crédito, advierte expresidente de BCIE

Tegucigalpa- El economista y expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, alertó que Honduras enfrenta el riesgo de que la inflación alcance niveles de dos dígitos, lo que tendría un impacto directo en las tasas de interés, el acceso al crédito y el dinamismo económico.

Mossi señaló que, de mantenerse la tendencia actual, el país podría experimentar un escenario similar al registrado en 2002, cuando la inflación alcanzó cifras de dos dígitos. “La inflación en Honduras va a subir y podría llegar nuevamente a esos niveles”, advirtió.

El economista explicó que, ante un aumento sostenido de la inflación, las medidas tradicionales para contenerla incluyen incrementos en las tasas de interés, lo que encarece el crédito para empresas y consumidores, frenando la actividad económica.

Asimismo, subrayó que el gobierno debe prestar especial atención al cambio en el entorno macroeconómico global y adaptar sus políticas fiscales a esta nueva realidad. En ese sentido, recomendó estructurar un presupuesto más ajustado, particularmente en lo relacionado con los combustibles y la energía.

Mossi indicó que el alza en estos rubros está generando una presión directa sobre los precios de bienes y servicios, lo que podría derivar también en una mayor depreciación de la moneda frente al dólar.

Finalmente, enfatizó que estos factores combinados representan un desafío significativo para la estabilidad económica del país, por lo que instó a tomar medidas oportunas para evitar un mayor deterioro en las condiciones financieras.LB